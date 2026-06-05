Confirmado | Carrefour abrirá 750 tiendas en todo el país y busca quedarse con todo el mercado (Fuente: Shutterstock)

Carrefour anunció 750 nuevas tiendas en España hasta 2030 y dejó en evidencia un cambio profundo en su estrategia comercial. El grupo francés ya no apuesta al hipermercado tradicional que dominó el consumo durante décadas y ahora prioriza tiendas pequeñas, urbanas y de conveniencia.

El nuevo plan de Carrefour llega en un contexto de fuerte competencia en España. Mientras Mercadona mantiene el liderazgo y Lidl continúa creciendo, la compañía francesa perdió cuota de mercado y busca adaptarse a nuevos hábitos de compra.

La estrategia refleja un cambio cada vez más visible en el consumo: los clientes ya no quieren grandes compras semanales en hipermercados alejados de las ciudades, sino locales cercanos, rápidos y prácticos para resolver necesidades diarias.

Confirmado | Carrefour abrirá 750 tiendas en todo el país y busca quedarse con todo el mercado (foto: archivo).

Carrefour deja atrás el hipermercado: por qué cambia su modelo en España

Carrefour fue una de las cadenas que impulsó el auge del hipermercado en Europa. Durante años, el modelo dominó el retail gracias a grandes superficies ubicadas en las afueras, estacionamiento gratuito y una oferta masiva de productos.

Ese formato funcionó “mientras la vida giraba en torno al coche y a los horarios rígidos”. Sin embargo, el consumo cambió y el hipermercado empezó a perder atractivo frente a formatos más pequeños y urbanos.

El nuevo consumidor prioriza la proximidad, la rapidez y las compras puntuales. Por eso, Carrefour decidió acelerar un giro estratégico que busca reducir la dependencia de los hipermercados tradicionales.

“El único formato que creció en 2024 fue precisamente este: 62 nuevas tiendas Express frente a cero aperturas netas en hipermercados y supermercados grandes”.

La transformación también muestra cómo el retail español atraviesa un cambio estructural impulsado por nuevos hábitos de consumo y por la presión de competidores cada vez más agresivos.

Las 750 aperturas de Carrefour en España estarán enfocadas en tiendas Express

Las 750 aperturas anunciadas por Carrefour no estarán centradas en hipermercados. La mayoría serán Carrefour Express, un formato pequeño y urbano pensado para compras rápidas y cercanas.

“El tipo de local en el que entras de camino a casa, coges lo que falta, y en diez minutos has terminado”.

El modelo busca captar consumidores que ya no realizan grandes compras mensuales y prefieren resolver necesidades diarias con rapidez.

Muchas de estas nuevas tiendas serán operadas mediante franquicias, una estrategia que permitirá acelerar el crecimiento en distintas ciudades españolas.

Sin embargo, Carrefour también reconoce que el desafío es complejo. “Crecer en conveniencia es más fácil de anunciar que de ejecutar”.

La competencia en el segmento urbano es intensa. Dia, cadenas regionales y Lidl presionan cada vez más sobre precios, ubicaciones y promociones.

Además, el CEO de Carrefour, Alexandre Bompard, admitió que parte de la expansión llegará mediante adquisiciones porque “el mercado español está fragmentado”.

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Qué pasará con los hipermercados de Carrefour en España

El gran interrogante del plan estratégico de Carrefour es el futuro de los 206 hipermercados que la empresa mantiene actualmente en España. La compañía explicó que parte de esas superficies será reconvertida hacia categorías consideradas más rentables y con mayor potencial de crecimiento.

“El plan habla de reconvertir hasta el 10% de su superficie hacia categorías de crecimiento, como mascotas, cuidado personal o servicios financieros”. Aun así, el texto reconoce que la medida “parchea el formato más que transformarlo”.

Mientras Carrefour acelera este cambio, Lidl continúa creciendo en el mercado español y amenaza la posición histórica del grupo francés.

“Lidl, con casi un 7% de cuota, amenaza con arrebatarle a Carrefour la segunda posición en el mercado español, donde el grupo francés ha perdido 0,7 puntos en un año y se sitúa en el 9%”.

La apuesta de Carrefour pasa ahora por construir un negocio paralelo al hipermercado: más pequeño, urbano y adaptado al nuevo consumo en España.

Si el plan funciona, la empresa habrá logrado anticiparse a una transformación histórica del retail. Si no, habrá invertido miles de millones intentando alcanzar a rivales que ya tomaron ventaja.