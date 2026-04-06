Un hecho insólito irrumpió en la estación ferroviaria de Temperley, cuando un hombre armado tomó de rehén a una pasajera que iba a bordo de una formación del tren Roca. El drámatico episodio ocurrió a las 15:11, cuando la formación se encontraba detenida en el andén 2 de la estación. El guardia que estaba dentro del vagón fue quien alertó por radio sobre la situación e inmediatamente se frenó el tren. Tras la rápida intervención de la Policía Federal Argentina y efectivos de la provincia de Buenos Aires, lograron evacuar a la mujer que se encontraba retenida, pero continúan los trabajos para que el individuo entregue el arma. Los servicios de los ramales Alejandro Korn y Bosques Vía Temperley se encuentran completamente interrumpidos, mientras avanza el procedimiento policial para detener al hombre que viajó armado. Noticia en desarrollo...