El shopping más lujoso de Buenos Aires anunció un concurso en el que regala un viaje a Europa y un calendario de adviento premium por Navidad.

Se trata de una competencia llamadas Christmas Rush/Calendario de Adviento en la que los clientes acumulan puntos con sus compras en cualquier local del centro comercial ubicado en Posadas 1245.

Viaje a Europa Patio Bullrich: ¿cómo funciona el concurso para ganar el viaje a Europa?

El ganador será el cliente que tenga más cantidad de puntos. El que tenga más puntaje se ganará el calendario de adviento y un pasaje de Air Europa. El segundo y tercer premio consta de un calendario de adviento que incluye 24 regalos exclusivos.

“Del 1 al 23 de diciembre sumá puntos presentando tus facturas de compras en el concierge de Patio Bullrich. Comprando en las marcas adheridas duplicás puntos”, lanzó en un comunicado en redes sociales el mall más elegante de Argentina.

Cada participante sumará un punto por cada peso gastado y que surja del monto final de la factura y/o ticket habilitado.

Patio Bullrich

Qué incluye el regalo

El primer puesto consta de un viaje a Europa que incluye un pasaje clase turista con una valija para despachar en bodega de hasta 23 kilos y un carry on de 10 kilos en cabina.

Entre los regalos que presenta el calendario de adviento incluye una billetera Chiara de Boken, un brazalete de Pandora, aros de Les Nereides, una cartera Pasticcino de Max Mara y una vela aromática de Rapsodia, entre otras cosas.

En el video oficial aclararon que el regalo de Navidad no sólo tiene ropa y artículos de moda, sino también “experiencias y productos que acompañan a tu estilo de vida”.

Los regalos completos que viene con el calendario de adviento son:

Moda y accesorios de lujo

Remera Simon de Jazmín Chebar.

Cartera Le Pliage de Longchamp.

Calzado de Aurora Alfonso.

Bolso Miró de Ginebra.

Remera masculina de BOSS.

Cartera Pasticcino Weekend Palmas de Max Mara.

Remera Box de NAUM.

Brazalete y joyero de Pandora.

Tarjetero Slide de Walden.

Billetera Chiara de Boken.

Lazo Haedo de La Rando Buenos Aires.

Joyería, fragancias y lifestyle

Kit difusor con vela de Nanda Producto Esencial.

Perfume EDT de Caro Cuore.

Pulsera de Cipriano.

Vela Malú de Rapsodia.

Kit de cuidado corporal de L’Occitane.

Par de aros de Les Néréides.

Objeto de decoración de Azucena.

Gastronomía y experiencias

Merienda para dos personas en Le Pain Quotidien.

Almuerzo para dos personas en Francesca.

Cuatro clases de pilates y un mes de membresía bonificada en Life Center Elegance Gym.

Par de entradas y combo para dos personas en Cine Atlas.

Otros premios

Golden Ticket de Rouge.

Caja de bombones colección Purotambo de PUROCACAO.

¿Cómo son las bases y condiciones del concurso?

Las bases y condiciones indican que sólo podrán participar mayores de edad, que residan en el país y que sean usuarios de la app ¡appa! Los interesados deberán cargar en la aplicación al menos una factura de compra hecha en alguno de los locales del Shopping.

“El objetivo de la Promoción será acumular la mayor cantidad de puntos durante el Plazo de Vigencia de la misma. Salvo aquellos Participantes que presenten tickets de los locales adheridos al Calendario de Adviento, sumarán dos puntos por cada un peso que surja del monto final de la factura y/o ticket”, aclararon.

También indicaron que luego de realizada una compra en el Shopping, el participante deberá cargar en la sección ‘Mis Facturas’ de la aplicación una foto de la factura y/o ticket a fin de que se proceda a cargar los puntos correspondientes. Solo se podrán cargar facturas y/o tickets de compra habilitados que correspondan a compras realizadas exclusivamente en el Shopping. No se podrá cargar una misma factura en más de una ocasión. En caso de detectarse facturas duplicadas, la segunda factura quedará descalificada”, subraya.

Patio Bullrich Shopping

Los tickets admitidos son facturas o tickets de compra habilitados para participar de esta promoción aquellos y que reúnan simultáneamente las características que se establecen a continuación: