Un equipo internacional de astrónomos confirmó un descubrimiento único en el universo, detectaron tres agujeros negros supermasivos activos dentro de un mismo sistema galáctico.

El hallazgo se logró gracias a observaciones de radio de alta resolución y aporta evidencia clave sobre cómo las fusiones de galaxias influyen en el crecimiento de estos objetos extremos.

El sistema, identificado como J1218/1219+1035, se encuentra a unos 1.200 millones de años luz de la Tierra y está compuesto por tres galaxias en proceso de fusión, cada una con un núcleo galáctico activo.

¿Por qué este descubrimiento es tan importante para la astronomía?

Aunque los modelos teóricos ya predecían la existencia de sistemas con múltiples agujeros negros supermasivos, nunca antes se había confirmado la actividad simultánea de tres en el universo cercano. Este hallazgo valida las teorías de evolución jerárquica, que explican cómo las galaxias masivas crecen a través de fusiones sucesivas.

Además, permite observar en tiempo casi real cómo interactúan las galaxias y cómo sus agujeros negros centrales se alimentan de materia durante estos procesos

¿Cómo lograron detectar los tres agujeros negros supermasivos?

La confirmación fue posible gracias a datos del Very Large Array (VLA) y el Very Long Baseline Array (VLBA). Las imágenes de radio revelaron núcleos compactos emisores de radiación sincrotrón, una señal inequívoca de actividad de núcleos galácticos activos (AGN).

Estas observaciones permitieron descartar que la emisión detectada provenía únicamente de formación estelar, confirmando la naturaleza activa de los tres agujeros negros.

¿Qué revela este sistema sobre el crecimiento de las galaxias?

El sistema J1218/1219+1035 funciona como un laboratorio natural para estudiar el impacto de las fusiones galácticas. Los científicos sostienen que estos eventos canalizan gas y polvo hacia los núcleos, activando los agujeros negros supermasivos y acelerando su crecimiento.

En conclusión, el descubrimiento abre una nueva ventana para comprender cómo se formaron y evolucionaron galaxias como la Vía Láctea.