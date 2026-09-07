El aire acondicionado se convierte en uno de los electrodomésticos más utilizados durante el verano, especialmente cuando las temperaturas suben y los equipos permanecen encendidos durante varias horas. Sin embargo, hay una tarea de mantenimiento que muchas veces queda en segundo plano: limpiar los filtros.

Estas piezas cumplen una función fundamental dentro del equipo, ya que retienen polvo, pelusas, pelos de mascotas y otras partículas presentes en el ambiente. Cuando la suciedad comienza a acumularse, el aire circula con mayor dificultad y el aparato necesita realizar un esfuerzo adicional para alcanzar la temperatura seleccionada.

Qué pasa si no se limpian los filtros del aire acondicionado

Un especialista en aire acondicionado citado por la revista francesa Maison-Travaux advirtió sobre las consecuencias de postergar esta tarea durante los meses de mayor uso. “No limpiar los filtros cada 15 o 30 días en verano reduce la eficiencia a la mitad”, señaló, según reprodujo el medio británico Netmums. Además, un filtro demasiado sucio puede provocar un mayor consumo de electricidad, porque el equipo debe funcionar durante más tiempo para refrigerar el ambiente.

Foto: archivo. simpson33

Cada cuánto hay que limpiar los filtros

La frecuencia depende del uso y de las condiciones de cada hogar, pero durante el verano se recomienda controlarlos con mayor regularidad. Cada 15 días puede ser adecuado cuando el aire funciona varias horas todos los días, mientras que cada 30 días puede alcanzar para un uso más moderado. En viviendas con mascotas, mucho polvo o ventanas abiertas habitualmente, conviene revisarlos incluso antes.

Cómo limpiar los filtros en casa

La limpieza puede realizarse generalmente sin necesidad de llamar a un técnico. Primero hay que apagar y desconectar el equipo y consultar las indicaciones del fabricante para retirar los filtros. Después se puede eliminar el polvo con una aspiradora de baja potencia y, si el modelo lo permite, lavarlos con agua y detergente neutro. Antes de volver a colocarlos, deben estar completamente secos.

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Las señales de que necesitan una limpieza

Además de respetar una frecuencia de mantenimiento, existen algunas señales que indican que los filtros pueden estar demasiado sucios. Entre ellas aparecen una menor capacidad para enfriar, olores extraños, ruidos diferentes a los habituales, goteos o formación de hielo en la unidad interior. Un incremento del consumo eléctrico también puede ser una señal, aunque las altas temperaturas y el tiempo de funcionamiento influyen en el gasto.

Mantener los filtros limpios permite conservar un mejor rendimiento y evitar que el equipo tenga que trabajar de más. Si después de realizar la limpieza el aire acondicionado continúa enfriando poco, pierde agua, genera hielo o desprende malos olores, puede existir un problema en otros componentes y será necesario recurrir a un técnico especializado.