El arroz perfecto no depende solamente de la cantidad de agua o del tiempo de cocción. Hay un paso que muchos pasan por alto y que puede cambiar por completo la textura del plato: dejarlo reposar durante 10 minutos antes de servirlo.

La técnica es sencilla y no requiere ningún ingrediente adicional. Una vez terminada la cocción, los especialistas recomiendan apagar el fuego, mantener la olla tapada y esperar unos minutos antes de abrirla y separar los granos.

El truco de los cocineros para que el arroz quede perfecto

El reposo permite que el vapor residual termine de cocinar los granos y que la humedad se distribuya de manera más uniforme.

De esta forma, el arroz puede adquirir una textura más pareja y evitar que algunas partes queden demasiado húmedas mientras otras permanecen más secas.

Una vez que se apaga el fuego, lo importante es no levantar la tapa inmediatamente. El vapor acumulado dentro de la olla cumple un papel fundamental durante esos minutos finales.

Distintas recetas y métodos de cocina recomiendan justamente dejar el arroz tapado durante unos 10 minutos después de apagar el fuego para conseguir granos más sueltos y una cocción uniforme.

Por qué hay que dejar reposar el arroz antes de servirlo

Juanjo López, chef: “El arroz blanco no se hace con agua” Fuente: Shutterstock

Durante la cocción, los granos absorben el líquido y el calor modifica su estructura. Sin embargo, el proceso no termina exactamente cuando se apaga la hornalla.

El calor y el vapor que permanecen dentro de la olla continúan actuando durante el reposo. Esto permite que la humedad se redistribuya y que el arroz termine de alcanzar una textura más uniforme.

Por eso, abrir la tapa demasiado rápido puede hacer que parte del vapor se pierda antes de que el arroz termine de asentarse.

Cómo hacer el arroz y aplicar el truco de los 10 minutos

Para conseguir un resultado más esponjoso y con los granos separados, se puede seguir este procedimiento:

Lavar el arroz antes de cocinarlo, especialmente si se busca una textura más suelta. Colocarlo en una olla con la cantidad de agua correspondiente al tipo de arroz utilizado. Llevarlo a ebullición y luego bajar el fuego. Cocinarlo tapado y sin revolver constantemente hasta que absorba el líquido. Cuando esté listo, apagar el fuego sin retirar la tapa. Dejarlo reposar durante 10 minutos. Finalmente, abrir la olla y separar suavemente los granos con un tenedor.

Este último paso es fundamental: el arroz se termina de cocinar con el vapor acumulado, por lo que no conviene interrumpir el proceso levantando la tapa antes de tiempo.

El error que puede arruinar la textura del arroz

Uno de los errores más frecuentes es servir el arroz inmediatamente después de apagar el fuego. Aunque pueda parecer que ya está completamente cocido, todavía necesita unos minutos para terminar de absorber y distribuir la humedad.

Otro problema habitual es levantar la tapa repetidamente durante la cocción. Esto permite que escape el vapor y puede alterar el resultado final.

Por eso, si buscas un arroz suelto, tierno y uniforme, lo mejor es respetar el tiempo de cocción y después darle esos minutos adicionales de reposo.