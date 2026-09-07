Freír un huevo parece una tarea básica, pero muchos cocineros coinciden en que lograr una clara firme, un borde parejo y una yema intacta no es tan fácil.

La clara suele abrirse, el aceite puede quemar los costados y algunas sartenes hacen que todo se adhiera. Sin embargo, existe un truco de cocina que gana popularidad por su efectividad: sumar unas gotas de vinagre justo antes de cocinar.

Aunque a primera vista suene extraño, este ingrediente modifica la reacción de la clara y ayuda a obtener un resultado más prolijo y uniforme.

¿Por qué el vinagre mejora la cocción del huevo?

El vinagre tiene un nivel de acidez que actúa directamente sobre la clara. Cuando el ácido entra en contacto con la proteína del huevo, provoca una reacción que cambia la textura en segundos. Esto permite:

Que la clara se afirme más rápido.

Que el huevo conserve su forma sin desparramarse.

Que se reduzca el riesgo de que se pegue.

Que el exterior quede firme mientras la yema mantiene su cremosidad.

Este principio es el mismo que se usa para hacer huevos poché, donde el vinagre ayuda a que la clara envuelva la yema y no se disperse en el agua.

¿Cómo aplicar el truco del vinagre paso a paso?

El método es sencillo y no altera el sabor final del huevo. Así se usa:

Calentá la sartén con un poco de aceite. Agregá unas gotas de vinagre cuando el aceite tome temperatura. Distribuí el vinagre con papel de cocina para cubrir la superficie. Recién después, rompé el huevo sobre la sartén. Cociná como siempre, a fuego medio para evitar quemar los bordes.

Agregar vinagre en la sartén: para qué sirve y por qué lo recomiendan

La clave es usar muy poca cantidad. El vinagre se evapora rápido con el calor y cumple solo su función química, sin dejar aroma ni gusto.

Cuándo conviene usar este método con vinagre

Este truco puede marcar una diferencia notable en situaciones específicas, especialmente cuando:

La sartén no es antiadherente.

Se busca una clara bien blanca, firme y pareja.

Se quiere un huevo “estético”, ideal para fotos o presentaciones.

Se cocinan varios huevos seguidos y se necesita un resultado uniforme.

Además, resulta útil para quienes recién empiezan a cocinar y buscan un método seguro que reduzca errores.

Qué tipo de vinagre usar

Cualquier vinagre sirve, pero los más recomendados son:

Vinagre blanco

Vinagre de alcohol

Vinagre de manzana (en muy poca cantidad)

Evitar vinagres intensos o aromáticos, ya que el objetivo es que el ácido actúe sin intervenir en el sabor.

Otros tips para lograr un huevo frito perfecto

Para complementar el truco del vinagre, se pueden aplicar técnicas simples que mejoran todavía más el resultado: