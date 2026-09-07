Un nuevo supermercado abrirá antes de fin de año y generará más de 100 puestos de trabajo: cómo enviar el CV.

Granja Benedetti avanza con la apertura de un nuevo supermercado en Godoy Cruz, Mendoza, que funcionará en el predio donde anteriormente estaba el ex Hiper Libertad. El nuevo establecimiento tendrá un formato mayorista y minorista y se espera que genere alrededor de 100 puestos de trabajo.

La inauguración está prevista para noviembre o diciembre de 2026, por lo que la incorporación de personal podría comenzar a definirse durante los próximos meses. Una parte de los puestos será cubierta por trabajadores que ya se desempeñaban en Libertad, mientras que también habrá nuevas contrataciones.

Nuevo supermercado de Granja Benedetti en Mendoza: cuándo abrirá

El proyecto de Granja Benedetti contempla la puesta en funcionamiento de un nuevo mercado mayorista y minorista en el predio del ex Hiper Libertad, ubicado en Godoy Cruz.

La apertura está prevista para los últimos meses de 2026, entre noviembre y diciembre, por lo que quienes buscan trabajo en supermercados deberán estar atentos a las próximas convocatorias.

La llegada del nuevo establecimiento implicará además una importante generación de empleo en la zona, con una incorporación estimada de alrededor de 100 trabajadores.

Granja Benedetti. Granja Benedetti.

Cómo enviar el CV a Granja Benedetti

Aunque todavía no se habilitó la búsqueda laboral específica para el nuevo supermercado, Granja Benedetti dispone de un canal oficial para recibir postulaciones y publicar sus vacantes.

La compañía ya realizó búsquedas para distintos puestos vinculados con sus operaciones. Por eso, quienes estén interesados en formar parte del nuevo establecimiento pueden mantener actualizado su CV y consultar periódicamente las vacantes oficiales de la empresa.

La convocatoria para el local de Godoy Cruz podría aparecer durante los próximos meses, a medida que avance el proyecto y se acerque la fecha de apertura.

Según la información difundida sobre el proyecto, una parte de la nueva dotación estará conformada por trabajadores que ya pertenecían a Libertad, mientras que el resto corresponderá a nuevas incorporaciones.

Granja Benedetti: cuántas sucursales tiene

Actualmente, Granja Benedetti cuenta con 27 sucursales y más de 400 empleados.

Durante los últimos meses, la empresa publicó distintas oportunidades laborales para cubrir puestos relacionados con sus operaciones.

Con el nuevo mercado mayorista y minorista, la compañía proyecta sumar aproximadamente 100 trabajadores, aunque todavía resta conocer cuáles serán los perfiles buscados y cuándo comenzará formalmente el proceso de selección.

Granja Benedetti. Granja Benedetti.

Una nueva oportunidad laboral en Mendoza

La apertura del nuevo supermercado de Granja Benedetti en Godoy Cruz representa una nueva posibilidad de empleo para quienes buscan incorporarse al sector comercial.

Si bien todavía no existe una convocatoria exclusiva para el nuevo establecimiento, los interesados pueden adelantarse consultando las vacantes disponibles de la compañía y preparando su currículum.

Con una apertura prevista entre noviembre y diciembre de 2026, se espera que en los próximos meses se conozcan más detalles sobre los puestos disponibles y el proceso para enviar el CV.