Un excandidato a diputado atropelló a una delivery en Palermo y Martín Tetaz estuvo en el lugar

Una joven repartidora de 23 años resultó herida esta madrugada cuando circulaba con su bicicleta y fue embestida por un vehículo en el barrio porteño de Palermo, cuyo conductor resultó ser el excandidato a diputado y consultor aeronáutico Franco Rinaldi, informaron fuentes policiales y judiciales.



En principio, la familia acusó al economista Martín Tetaz, diputado del Juntos por el Cambio (JxC), de ser el conductor del vehículo, pero luego la Policía confirmó que se trataba de Rinaldi, una persona que tiene una discapacidad motriz y su vehículo adaptado.

Según las fuentes, el siniestro ocurrió a la 1.10 en la intersección de la avenida General Las Heras y la calle Billinghurst, donde un automóvil Kia Cerato, de color gris, embistió a la joven ciclista de 23 años que circulaba en sentido contrario, identificada como Camila Gómez.

El excandidato a diputado y consultor aeronáutico Franco Rinaldi,

Como consecuencia de la colisión, que produjo el estallido del parabrisas del automóvil, la repartidora de Rappi debió ser asistida por personal de una ambulancia de SAME , y luego de los primeros auxilios fue trasladada al hospital Fernández, donde se encuentra internada.

De acuerdo a la información oficial, el diputado Tetaz estuvo presente en el lugar de los hechos para acompañar a Rinaldi, que minutos antes había cenado con él en esa zona porteña.

Sin embargo, esta mañana, los familiares de la joven atropellada denunciaron que la joven estuvo mucho tiempo tirada en la calle, y que no está claro quien conducía.

"Este vehículo venía a alta velocidad y la embistió, y cuando llegó la Policía habló con el conductor del auto, este tal Martín Tetaz que va manejando, y que según un testigo hizo una maniobra para cambiar de asiento con la otra persona y que tomaba mucha agua", dijo Lucas, el novio de la víctima.

Por su parte, Mónica, la mamá de Camila reiteró la versión del novio de que hubo un cambio de asientos en el auto y agregó: "Yo no confío en nadie, se lo que me contó un testigo que pasaba por la zona y sacó unas fotos y me las pasó. Yo no conozco a ninguno de los dos, solo sé que me dijeron que tardó mucho en llegar la ambulancia y que estuvo tirada en la calle mientras se ocupaban de las otras personas".

LA VERSIÓN DE TETAZ

Pese a estas versiones, que no coinciden con lo registrado por los funcionarios policiales , el diputado Martín Tetaz habló esta mañana con el canal de noticias TN y explicó: "Fuimos a comer con un amigo, con Franco Rinaldi, yo vivó a cuatro cuadras de Las Heras y Billinghurst, y cuando terminó la cena cada uno tasa, tasa, cada uno para su casa".

Martín Tetaz, diputado del Juntos por el Cambio (JxC).

"Yo me volví caminando y cuando estaba en casa, me llama Franco y me dice baja que atropellé a una chica y no me puede bajar a ver si está bien. Efectivamente había tenido un accidente, había una chica que trabaja de delivery en el piso que estaba siendo atendida, y después llegó el abogado de Franco, y la chica fue subida a la ambulancia para llevarla al (hospital) Fernández", añadió el diputado.

Además, Tetaz calificó de "gente muy mal nacida" y de "porquería de persona" a quien hizo circular a noticia de que el accidente había sido protagonizado por el legislador.

"Me quede dos horas hasta que terminaron de hacer las pericias y el control de alcoholemia, yo no entiendo la finalidad de hacer circular esta versión cuando yo vivo en esa esquina, y el auto que choca está preparado para una persona con discapacidad y no sabría como manejarlo", explicó.

El caso que fue calificado como "lesiones" es investigado por la Justicia porteña, por el Área de Flagrancia Norte Nocturna, a cargo de Alba López.