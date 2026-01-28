Ranking: estos son los 4 signos más infieles de todo el Zodíaco

El cielo astrológico de este miércoles 28 de enero viene marcado por un fenómeno que muchos astrólogos describen como un “corte energético”: una pausa abrupta, inesperada, que obliga a frenar, recalcular y reordenar prioridades.

No se trata de un día negativo, pero sí de una jornada clave para detener el automático y observar con mayor conciencia qué funciona y qué no.

Este clima se explica por una combinación particular de tránsitos planetarios y movimientos lunares que generan tensión entre acción y revisión, un patrón que suele sentirse tanto a nivel emocional como mental.

¿Qué es un “corte energético” y por qué se da ahora?

En astrología, se habla de corte energético cuando una configuración planetaria interrumpe el flujo habitual con el que las personas vienen actuando. Es decir, decisiones que parecían claras se traban, planes se postergan o surge una sensación de cansancio repentino, incluso sin causa aparente.

Este miércoles, el fenómeno se potencia por:

La fuerte activación del eje Acuario–Leo , que enfrenta lo colectivo con lo individual.

La Luna en fase creciente , que empuja a avanzar, pero todavía sin respuestas definitivas.

Aspectos tensos entre planetas personales, que generan fricción entre lo que se quiere hacer y lo que conviene sostener.

Movimientos astrológicos

Los principales climas de los próximos días son:

Mercurio activo en signo de aire , lo que acelera pensamientos, pero también puede generar saturación mental.

Venus en aspecto desafiante , especialmente en temas vinculares: se ponen a prueba acuerdos, expectativas y límites.

Marte con energía contenida, que pide acción medida y no impulsiva.

Qué signos sienten más fuerte este corte energético