Un astronauta rompió el récord de tiempo en el espacio: cómo afecta al cuerpo y la salud pasar tantos días en órbita

Desde hace décadas, la vida en el espacio es cada vez más frecuente y prolongada, por eso no resulta tan extraño que los cosmonautas pasen temporadas más extensas en órbita.



Esta vez, el astronauta ruso Oleg Kononenko se hizo dueño de un nuevo récord, al orbitar alrededor de la Tierra más tiempo que ningún otro humano. El domingo 4 de febrero sobrepasó la marca de su compatriota ruso Guennadi Padalka, quien había pasado 878 días, 11 horas, 29 minutos y 48 segundos en el espacio.

El cosmonauta tuvo su primera misión en 2008 como ingeniero a bordo de la nave Soyuz TMA-12. Con 59 años y cinco lanzamientos, ya sumó más tiempo en el espacio que cualquier otro astronauta y cuando concluya su misión el 23 de septiembre, habrá cumplido en total 1.110 días en órbita.

"Por supuesto que me siento orgulloso de todo lo que he logrado, pero sobre todo, del hecho de que los cosmonautas rusos sigan manteniendo el récord de permanencia del ser humano en el espacio. Pero finalmente es parte de mi trabajo y no lo hago para batir récords", expresó Kononenko en una entrevista.

Tiempo en el espacio: pasar mucho tiempo en órbita trae problemas para el organismo

El organismo del astronauta ruso podría pagar el precio de la exploración espacial. Los seres humanos que experimentan la ingravidez durante tiempos prolongados suelen tener consecuencias fisiológicas y psicológicas.

Las afectaciones están documentadas debido a las últimas dos décadas de viajes a la órbita de la Tierra y son estudiadas en profundidad por los médicos más prestigiosos del mundo, con el fin mejorar las siguientes misiones largas, como las proyectadas a Marte.

Según Wired, entre las consecuencias más importantes que sufre el cuerpo humano por pasar mucho tiempo en el espacio se encuentran:

Destrucción de la masa muscular.

Pérdida de la densidad ósea .

. Atrofia del sistema circulatorio.

Disminución de las fibras que sostienen el esqueleto, así como el debilitamiento del mismo.

así como el debilitamiento del mismo. Encogimiento del corazón. La ausencia de actividad física convencional y las condiciones de gravedad cero, generan una redistribución de la sangre en el cuerpo, el corazón de los astronautas trabaja menos y se achica.

La Estación Espacial Internacional cuenta con espacios para que la tripulación se ejercite y reduzcan al mínimo las afectaciones a sus cuerpos. Cada persona dentro de la EEI debe correr en una banda especial con sujetadores, andar en una bicicleta fija para forzar a su corazón a trabajar de la manera usual.

Tiempo en el espacio: trucos que usan los astronautas para dormir

Entre las dificultades de permanecer mucho tiempo en el espacio, los astronautas enfrentan el problema del insomnio y para ello los especialistas diseñaron tips para que puedan conciliar el sueño de forma efectiva.



Dormir bien en el espacio es otro de los problemas que enfrentan los astronautas (Fuente: Nasa.gov)

Control de la luminosidad. La producción y liberación de melatonina está relacionada con la hora del día. Los astronautas pueden ver hasta 16 amaneceres en un día, por eso ajustan la luz en los módulos espaciales.





La producción y liberación de melatonina está relacionada con la hora del día. Los astronautas pueden ver hasta 16 amaneceres en un día, por eso ajustan la luz en los módulos espaciales. Rutina de sueño y vigilia. Adiestramiento del cuerpo con horarios fijos para irse a dormir y para levantarse a fin de generar costumbre y que sea más sencillo conciliar el sueño.





Adiestramiento del cuerpo con horarios fijos para irse a dormir y para levantarse a fin de generar costumbre y que sea más sencillo conciliar el sueño. Adiestramiento para el sueño . Los especialistas de la NASA llegaron a la conclusión que el mejor remedio para ayudar naturalmente a nuestro cuerpo es crearle rutina (alimentación y ejercicio) y no generar hábitos que puedan perjudicarnos a la hora de dormir.





. Los especialistas de la NASA llegaron a la conclusión que el mejor remedio para ayudar naturalmente a nuestro cuerpo es crearle rutina (alimentación y ejercicio) y no generar hábitos que puedan perjudicarnos a la hora de dormir. Lugar para descansar. En un módulo espacial lograr comodidad no es sencillo, ya que el espacio para descansar es reducido y entre otras particularidades, la mayor parte del tiempo la pasan con gravedad cero, lo que genera que los cuerpos "floten".



