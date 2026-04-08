El espacio exterior ya no solo afecta al cuerpo en términos físicos: también puede modificar la forma en que se expresa nuestro ADN. Investigaciones de organismos como la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) y la European Space Agency muestran que la microgravedad y la radiación pueden alterar la actividad genética humana. Este fenómeno se relaciona con el llamado “genoma oscuro”, es decir, regiones del ADN que no producen proteínas, pero regulan el funcionamiento de los genes. Desde la epigenética, los científicos advierten que el entorno espacial podría activar partes del genoma que permanecieron inactivas durante millones de años. Los estudios en la Estación Espacial Internacional ya detectaron cambios en la expresión génica y en el sistema inmunológico de astronautas. Esto abre un nuevo desafío: entender cómo la exploración espacial puede influir en la biología humana a un nivel profundo y aún poco conocido. Durante décadas, la biología asumió que solo una fracción del ADN humano tenía una función real. El resto, cerca del 98% del genoma, fue descartado como “ADN basura”. Hoy sabemos que ese desprecio fue un error monumental. El llamado genoma oscuro comprende todas aquellas secuencias de ADN que no fabrican proteínas de forma directa, pero que actúan como interruptores reguladores de la actividad genética. El resultado combinado puede despertar regiones del genoma que el cuerpo humano nunca, en toda su historia evolutiva, había necesitado activar. Los efectos del genoma oscuro no son teóricos. Estudios vinculados a programas de la NASA identificaron alteraciones concretas en astronautas que regresaron de misiones de larga duración. Los telómeros, estructuras que protegen los extremos de los cromosomas y que funcionan como un marcador de envejecimiento celular, mostraron comportamientos anómalos: en algunos casos se acortaron aceleradamente, lo que equivale a un envejecimiento biológico más rápido de lo esperado. Además, se observaron incrementos en marcadores inflamatorios, lo que sugiere que el organismo interpreta la estancia prolongada en el espacio como una agresión sostenida. El sistema inmunológico también presentó respuestas alteradas, con evidencia de que su capacidad de defensa se ve debilitada o desregulada. Lo más preocupante es que algunos de estos cambios persisten incluso después del regreso a la Tierra, lo que descarta que se trate de simples adaptaciones temporales. Las misiones Artemis, que buscan llevar humanos de vuelta a la Luna, y los planes a largo plazo para enviar tripulaciones a Marte, enfrentan ahora un obstáculo que no existía en los manuales de ingeniería aeroespacial: la necesidad de blindar el ADN de los astronautas. Una misión a Marte podría extenderse durante varios años, un período durante el cual la exposición acumulada a la radiación y la microgravedad podría provocar mutaciones, desregulación génica y daño celular de consecuencias aún desconocidas. Los investigadores trabajan en dos frentes: mejorar los sistemas de blindaje contra la radiación al interior de las naves, y desarrollar protocolos de medicina espacial que incluyan monitoreo genético en tiempo real. La idea de que los astronautas del futuro deban someterse a terapias de protección del ADN antes, durante y después de sus misiones ya no pertenece a la ciencia ficción.