La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) mantiene fijado el calendario de pagos de mayo 2026 y una parte de los jubilados deberá esperar más tiempo para cobrar sus haberes.

El feriado del 25 de mayo provocará una interrupción en los depósitos para adultos mayores y pensionados que superan el haber mínimo. La pausa afectará a miles de beneficiarios que deberán esperar hasta el martes 26 para volver a cobrar.

Mientras tanto, ANSES mantendrá el aumento del 3,4% para todas las prestaciones previsionales y asignaciones sociales. El ajuste impactará en jubilaciones, pensiones, AUH y AUE, cuyos montos se actualizarán automáticamente durante mayo de 2026.

Feriado del 25 de mayo: ANSES suspende depósitos y retoma pagos el martes 26

El lunes 25 de mayo será feriado nacional en Argentina por la conmemoración de la Revolución de Mayo. Debido a eso, ANSES no realizará depósitos bancarios durante esa jornada y el calendario quedará interrumpido por 24 horas.

¿Cuándo cobran los jubilados el pago de su pensión? Fuente: Shutterstock / Canva

La suspensión impactará especialmente en jubilados y pensionados que superan el haber mínimo, ya que ese grupo comenzó a cobrar recién el viernes 22 de mayo y deberá esperar hasta el martes 26 para la siguiente acreditación.

El esquema oficial de pagos quedó organizado de esta manera:

DNI terminados en 0 y 1: viernes 22 de mayo

Feriado nacional: lunes 25 de mayo

DNI terminados en 2 y 3: martes 26 de mayo

DNI terminados en 4 y 5: miércoles 27 de mayo

DNI terminados en 6 y 7: jueves 28 de mayo

DNI terminados en 8 y 9: viernes 29 de mayo

ANSES recordó que los depósitos se acreditan automáticamente en las cuentas bancarias declaradas por cada beneficiario y que no es necesario realizar ningún trámite adicional para cobrar.

Jubilados y pensionados ANSES: cuánto cobran en mayo con el aumento del 3,4%

Durante mayo de 2026, las jubilaciones y pensiones han percibido un incremento del 3,4%, en línea con la inflación de marzo informada por el INDEC. El ajuste se aplica a través del esquema de movilidad mensual vigente desde el año pasado.

Con esta actualización, la jubilación mínima pasará a ser de $393.250,17. Además, el Gobierno mantendrá el bono extraordinario de $70.000 para quienes cobran el haber más bajo.

De esta manera, un jubilado que percibe la mínima alcanzará un ingreso total de $463.250,17 durante mayo. En paralelo, la jubilación máxima del sistema llegará a $2.646.201,22.

Las pensiones también tendrán nuevos valores actualizados:

PUAM: $314.600,12

Pensiones No Contributivas por invalidez y vejez: $275.275,12

Desde ANSES aclararon que los aumentos se acreditarán automáticamente junto con el calendario oficial de pagos.

AUH y asignaciones ANSES: cómo quedan los pagos de mayo 2026

El aumento del 3,4% también impactará en la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Asignación Universal por Embarazo (AUE) y otras prestaciones familiares que paga ANSES.

La AUH pasará a ser de $141.312,64, aunque mensualmente se deposita el 80% del monto y el 20% restante se entrega tras la presentación de la Libreta con controles de salud y escolaridad.

En tanto, la AUH por Discapacidad ascenderá a $458.354 y se abonará sin retenciones. La AUE tendrá el mismo valor que la AUH general.

El calendario de pagos para AUH y AUE seguirá este esquema:

DNI terminados en 0: 11 de mayo

DNI terminados en 1: 12 de mayo

DNI terminados en 2: 13 de mayo

DNI terminados en 3: 14 de mayo

DNI terminados en 4: 15 de mayo

DNI terminados en 5: 18 de mayo

DNI terminados en 6: 19 de mayo

DNI terminados en 7: 20 de mayo

DNI terminados en 8: 21 de mayo

DNI terminados en 9: 22 de mayo

ANSES ratificó que todos los beneficios continuarán pagándose según la terminación de DNI y respetando el cronograma oficial previsto para mayo de 2026.