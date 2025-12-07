Escapada UFO: el destino que aseguran es ideal para ver OVNIS está a 45 minutos de Bogotá.

Desde hace años las personas que visitan este lugar hablan de ovnis, apariciones extraterrestres y fenómenos extraños. Ubicada a 3100 msnm entre los municipios de Tabio y Tenjo, la Peña de Juaica es un destino ideal para los aventureros.

Ubicado en un cerro sagrado para los pobladores originarios, este emblemático punto de la sabana cundiboyacense cuenta con cientos de historias de extraterrestres de los habitantes de la región y turistas que se animaron a recorrerlo. Descubre cómo puedes visitarlo.

Peña de Juaica: el destino perfecto para avistar ovnis

A partir de 1990 en esta zona comenzaron a avistarse ovnis, lo que comenzó a llamar la atención de los turistas amantes del misterio, y con el paso del tiempo los relatos de sucesos extraños no tienen fin.

Este destino es también conocido como "el portal de Juaica“, haciendo referencia a la montaña como una entrada extraterrestre. Muchas personas llegan a este lugar con la esperanza de presenciar algún fenómeno y aseguran sentir una energía diferente e inexplicable.

Cómo llegar a la Peña de Juaica

Para los curiosos que quieran conocer este emblemático destino, desde Bogotá por la vía Chía - Tabio y Tabio - Subachoque hay unos 40 kilómetros con una duración de viaje aproximada entre 45 y 60 minutos. Por este camino hay un peaje con un precio aproximado de $12.000.

Para quienes no tienen auto también está la opción de buses intermunicipales. Si se sale desde la Terminal del norte hay que tomar un bus a Tenjo, mientras que si se sale de Portal 80 se debe tomar uno con destino a Tabio. Los pasajes tienen un costo aproximado de $15.000.

Anímate a conocer un destino diferente y visita la Peña de Juaica. No te olvides de siempre tener la cámara lista, puede que seas uno de los afortunados en presenciar el pasaje de un ovni.