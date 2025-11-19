Sin vinagre ni bicarbonato: cómo limpiar el vidrio del horno para eliminar la grasa y dejarlo reluciente en minutos Fuente: Shutterstock

Los trucos de limpieza del hogar están cada vez más presentes tanto por la eficacia como por lo fáciles y económicos que son. En este sentido, hay uno en particular que no lleva vinagre ni bicarbonato de sodio y sirve de maravilla para eliminar la grasa que se acumula en la puerta del horno y que impide la visibilidad.

Truco definitivo para limpiar la puerta del horno: qué se necesita

Con el paso del tiempo es muy probable que la puerta del horno tienda a ensuciarse y llenarse de grasa. Esto se debe, entre otras cosas, a los líquidos que expulsan los alimentos durante la cocción y se adhieren al vidrio que se ubica en la puerta del artefacto de cocina.

Cuando esto ocurre, limpiarlo es fundamental para evitar daños futuros y mantener la higiene del horno. De tal modo, existe un truco que permite eliminar por completo la grasa acumulada con la utilización de elementos muy fáciles de conseguir y sin tener que recurrir a productos caros.

Qué se necesita para limpiar la puerta del horno y quitar la grasa

Para poder dejar el vidrio del horno transparente y como nuevo será necesario contar con los siguientes ingredientes, cuyos pueden conseguirse en cualquier supermercado:

Alcohol líquido

Jabón neutro

Fécula de maíz (maicena)

Paso a paso: cómo limpiar el horno y dejarlo súper brillante

Paso 1 : en un recipiente mezclar dos cucharadas de fécula de maíz, una cucharada de jabón neutro y una de alcohol.

Paso 2 : una vez que se tengan todos los ingredientes, mezclar de manera constante hasta obtener una mezcla homogénea y de textura espesa.

Paso 3 : esparcir la mezcla en la parte interior del vidrio del horno. Para hacerlo, se puede utilizar una esponja nueva o un cepillo para llegar a todas las superficies.

Paso 4 : aplicada la preparación, dejar la puerta del horno abierta y dejar actuar durante 15 a 30 minutos para que comience a actuar y la suciedad sea más sencilla de remover.

Paso 5 : con una esponja húmeda, retirar toda la mezcla de fécula de maíz, jabón neutro y alcohol, y fregar para quitar toda la suciedad.

Paso 6: con la ayuda de un trapo húmedo terminar de limpiar y secar con papel de cocina para que no quede ningún excedente de la mezcla.

¿Por qué este truco para limpiar el horno es tan efectivo?

Lo más importante de este truco de limpieza, además de ser muy económico, es que ayudará a eliminar toda la grasa acumulada debido a las propiedades de los ingredientes, los cuales removerán la suciedad sin dejar olores fuertes.

Además, otro de los aspectos positivos es que no se necesita fregar fuerte ni utilizar elementos que puedan dañar el vidrio o rayarlo.