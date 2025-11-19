Esta mezcla permite aprovechar el alimento y sumar fibra soluble al plato.

La banana que quedó muy madura no tiene por qué ir a la basura. En casa puede transformarse en un aderezo cremoso si se la pisa y se integra con vinagre.

La idea suena extraña, pero gana terreno porque equilibra dulce y ácido sin cargas de azúcar ni aditivos. En Colombia, donde la fruta abunda todo el año, esta mezcla suma un plus: permite aprovechar el alimento y sumar fibra soluble al plato.

Con pocos ingredientes se obtiene una base versátil para ensaladas, bowls y sándwiches. El matiz ácido, además, ayuda a realzar vegetales amargos y hojas verdes.

Banana pisada con vinagre: para qué sirve

La clave está en el balance. La pectina y los azúcares naturales de la banana emulsionan con el vinagre, lo que crea una textura tipo vinagreta espesa.

Ese contraste dulce-ácido resalta sabores y reduce la necesidad de sal. Además, la fruta aporta cuerpo, por lo que no hace falta tanta aceite para ligar.

La banana puede ser incorporada a distintos alimentos. (Fuente: archivo)

Para lograr un perfil redondo, se recomienda usar vinagres suaves (manzana o blanco), pisar bien la fruta y ajustar con una pizca de sal. Una alternativa es sumar un chorrito de limón o una punta de mostaza.

Beneficios del aderezo de banana y vinagre

Aprovecha bananas muy maduras y reduce desperdicio en casa.

Fibra y textura: la pectina aporta cuerpo sin lácteos.

Menos sodio : el ácido potencia el sabor y permite salar menos.

Ahorro : reemplaza vinagretas comerciales y endulzantes.

Versatilidad: va bien con hojas verdes, repollo, pollo frío o granos.

Cómo prepararlo y en qué usarlo

La base es simple: una banana pequeña pisada, 1 a 2 cucharadas de vinagre suave, 1 a 2 cucharadas de aceite, pizca de sal y pimienta. Se bate hasta emulsionar. Si queda muy espeso, se aligera con una cucharadita de agua. L

a fruta actúa como espesante natural y fija los aromas. Algunos usos usualmente recomendados son: ensaladas de repollo y zanahoria, pepino y cebolla morada, o sobre bowls de quinoa con hojas verdes. También funciona como glaseado rápido para saltear vegetales; el calor acentúa notas caramelizadas de la banana.

La cáscara de la banana también puede mezclarse con vinagre. (Fuente: archivo)

Consejos de seguridad y conservación

Guardar en frasco cerrado en la nevera por hasta 24-48 horas. Si se utiliza ajo fresco, consumir el mismo día.

Es importante evitar vinagres muy agresivos que opaquen la fruta. Ante intolerancias, probar primero una porción pequeña y ajustar acidez.