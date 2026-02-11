Una obra vial estratégica se desarrolla en la provincia de Córdoba y su ejecución apunta a mejorar el tránsito y la conectividad con el sur de la provincia. Se trata de un altonivel que está construyendo el Gobierno de Córdoba a través de Caminos de las Sierras en Av. Vélez Sarsfield, entre la Av. Circunvalación y la calle Defensa, y que contará con un viaducto de más de 600 metros. Incluirá también viaductos en los ramales de enlace del distribuidor, tres rotondas que posibilitarán resolver los cruces y giros del flujo vehicular; y veredas peatonales. Caminos de las Sierras detalló que habrá desvíos de tránsito para quienes circulen por el anillo externo de Circunvalación y quieran dirigirse a la Ruta 36, sentido a la ciudad de Río Cuarto. Este redireccionamiento de la circulación se realiza para poder avanzar con los trabajos de construcción del altonivel en el sector sur del distribuidor ubicado en Circunvalación y Av. Vélez Sarsfield. Por su parte, los vehículos livianos serán derivados por la colectora suroeste del distribuidor y deberán circular hasta la calle Viña del Mar para, luego, girar en calle Defensa y, desde allí, acceder a la Av. Vélez Sarsfield en dirección hacia Río Cuarto. El tránsito pesado deberá continuar por Circunvalación y utilizar los tres rulos del distribuidor para acceder a Vélez Sársfield en sentido hacia el sur provincial. Estas modificaciones en la circulación son requeridas para completar los trabajos para conectar colectoras con la rotonda sur del distribuidor y estarán vigentes durante las dos primeras semanas de febrero. Desde el Gobierno de Córdoba, se informó de manera oficial que “los desvíos generarán demoras en el sector, por lo que se sugiere a los automovilistas buscar vías alternativas de circulación para llegar a destino”. Asimismo, agregaron: “Se solicita transitar con precaución por el tramo de obra, reducir velocidad, prestar atención a la cartelería informativa y respetar las indicaciones de los banderilleros”. Con esta obra se logrará dividir el tránsito que circule por la principal vía de comunicación con el sur de la provincia a través de la Ruta 36 Autovía Córdoba – Río Cuarto, de la red vial urbana que utilizan diariamente los habitantes de los barrios ubicados en la zona.