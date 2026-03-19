A más de tres décadas de su estreno, El Rey León continúa siendo uno de los clásicos más recordados de The Walt Disney Company. La película marcó a varias generaciones con su historia, su estética y, sobre todo, con una banda sonora que quedó grabada en la memoria colectiva. Sin embargo, en los últimos días volvió a circular en redes una curiosidad que sorprendió a muchos fanáticos: el verdadero significado de la frase con la que comienza la canción principal de la película. Durante años, millones de personas la cantaron sin saber qué decía realmente. Se trata de la introducción de “Circle of Life”, conocida en español como “El ciclo sin fin”, uno de los momentos más emblemáticos del film. La frase inicial, “Nants ingonyama bagithi baba”, está interpretada en zulú, uno de los idiomas oficiales de Sudáfrica. Lejos de tener un significado complejo o filosófico, la traducción literal es bastante simple. Según explican especialistas y fue difundido por el podcast One54 Africa, la expresión se traduce básicamente como: “Aquí viene un león, padre”. La introducción completa puede desglosarse de la siguiente manera: La potente voz que se escucha al comienzo pertenece al cantante sudafricano Lebohang Morake, quien fue convocado para aportar autenticidad africana a la producción. Cuando los compositores Elton John y Hans Zimmer escucharon por primera vez esa introducción, quedaron tan impactados que decidieron construir toda la canción alrededor de ese inicio. El resultado fue una de las aperturas musicales más reconocibles en la historia del cine de animación. Tras viralizarse la traducción, las redes sociales se llenaron de comentarios nostálgicos y humorísticos de fanáticos que admitieron haber pasado años cantando versiones inventadas de la frase. Algunos incluso bromeaban con que siempre creyeron escuchar letras completamente distintas. A pesar de la sorpresa, el hallazgo no hace más que reforzar el lugar que ocupa la película dentro de la cultura popular, una obra que, incluso décadas después, sigue generando curiosidad, nostalgia y conversación entre distintas generaciones.