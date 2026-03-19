Este martes, el secretario general del sindicato de Comercio, Armando Cavalieri y el titular de la Obra Social de Empleados de Comercio y Actividades Civiles (OSECAC), Carlos Pérez, se reunieron con el ministro de Salud de la Nación, Mario Lugones, para advertir la situación crítica que atraviesa el sistema de obras sociales con respecto a los monotributistas. El problema yace entre el desfasaje que existe entre los aportes de los monotributistas y el costo real de las prestaciones médicas. Según el informe que las autoridades de la obra social presentaron al ministro, el costo promedio del Programa Médico Obligatorio (PMO) son los siguientes: No obstante, el aporte que realizan los monotributistas al sistema de obras sociales es de $22.000 por mes. En el informe, las autoridades señalaron que este monto no alcanza para cubrir una consulta médica. Por ejemplo, una radiografía puede costar entre $80.000 y $150.000, y una cirugía pueden costar de $1 millón a $2,5 millones. En este marco, Cavalieri remarcó: “El sistema de obras sociales no puede sostener indefinidamente este desfasaje, por lo que se requieren medidas urgentes para asegurar la cobertura de los monotributistas”. Además, advirtió que los trabajadores inscriptos en el régimen simplificado podrían quedar afuera del sistema de obras sociales y verse obligados a recurrir al sistema público de salud. Sin embargo, en la reunión se analizaron distintas alternativas para enfrentar la situación: una de ellas es equiparar a los monotributistas a los trabajadores en relación de dependencia. Carlos Pérez, en tanto, aclaró que no buscan excluir a estos contribuyentes del sistema. “Desde OSECAC queremos ser claros. No estamos planteando excluir a los monotributistas del sistema de obras sociales. Por el contrario, creemos en la importancia de garantizar el acceso a la salud para todas las personas”. OSECAC tiene más de 300.000 monotributistas alrededor del país que reciben su cobertura médica, sin embargo, señaló que si este problema de desfasaje no se trata, esa cobertura podría comprometerse en un futuro. En las últimas horas, las autoridades continúan buscando un esquema que deje a todas las partes conformes y garantizar el acceso a la salud de todos los monotributistas.