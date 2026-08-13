Desarrollan el tren submarino de gran velocidad más extenso del mundo: irá debajo del océano y conectará dos continentes en minutos (foto: archivo)

China es reconocido como uno de los países que más invierten y desarrollan su infraestructura ferroviaria. El gigante asiático proyecta construir un tren de alta velocidad que trascienda las fronteras terrestres al pasar por debajo del mar, uno de los proyectos más ambiciosos del mundo, cuyo propósito es conectar dos penínsulas a una velocidad de 250 kilómetros por hora.

La inversión en infraestructura ferroviaria refleja un compromiso notable hacia el desarrollo económico y la modernización del transporte, lo que puede resultar en un impacto significativo en la movilidad y la integración regional.

Planean construir el tren bala subacuático que se desplazará a más de 250 km/h por el túnel submarino más largo del mundo y conectará dos ciudades clave Google Maps + Canva

El megaproyecto chino para un tren submarino y sus principales ventajas

La situación se traduce en un mayor gasto de tiempo y dinero tanto para las empresas que desean comercializar bienes como para los ciudadanos chinos. El proyecto denominado Bohai Strait Tunnel permitirá atravesar el mar de Bohai gracias a una inversión que se estima entre 220.000 y 300.000 millones de yuanes.

La nueva red ferroviaria tiene como objetivo abordar una dificultad histórica: trasladarse entre Dalian y Yantai obliga a rodear por tierra de una península a otra, un trayecto que puede requerir casi seis horas en automóvil. Si se elige el ferry, el recorrido supera las ocho horas para conectar ambos puntos.

Así será el tren submarino que unirá dos ciudades chinas

Para concretar esta nueva red ferroviaria, los ingenieros deberán superar retos técnicos importantes, como diseñar una estructura completamente impermeable y con ventilación adecuada. En paralelo, se proyecta que los trenes alcancen velocidades de hasta 250 km/h, lo que permitiría recorrer los 123 kilómetros en apenas 40 minutos.

(Representación creada con IA)

El diseño contempla tres galerías paralelas: dos destinadas a trenes y una central para operaciones de emergencia y mantenimiento. Otro de los ejes centrales es la conexión, ya que apunta a integrar la red china de alta velocidad para combinar tramos terrestres y submarinos sin cambiar de vagón.

La seguridad será uno de los pilares del proyecto. El área presenta fallas sísmicas y geología marina compleja, por lo que los planes incluyen sistemas de ventilación avanzados, sensores de filtraciones, centros de control en tiempo real y protocolos específicos de rescate y evacuación .

¿Cuándo se inaugurará el tren submarino de alta velocidad?

Se prevé que las obras alcancen su inicio en el año 2035, con la finalidad de expandir la red de alta velocidad y optimizar los corredores logísticos dirigidos al comercio interno y a la exportación.

Las iniciativas actualmente se hallan en un proceso de evaluación técnica y planificación. La coordinación precisa en esta fase es crucial para garantizar el éxito del proyecto.

Nuevas innovaciones para el tren submarino chino

China tiene la intención de incorporar tecnologías avanzadas en el tren bala submarino, tales como sistemas de monitoreo en tiempo real y mantenimiento predictivo. Estas innovaciones tienen como objetivo central garantizar tanto la seguridad como la eficiencia del servicio, especialmente en un ambiente geológico complicado como es el caso del Mar de Bohai.

A su vez, la construcción del túnel del estrecho de Bohai se anticipa como un motor de crecimiento económico para la región, creando miles de empleos y transformando las dinámicas del transporte. Esta importante obra no solo enriquecerá las infraestructuras existentes, sino que también propiciará el desarrollo de servicios adicionales, favoreciendo así a las comunidades locales y dinamizando el comercio en la zona.