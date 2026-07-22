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Durante más de siete décadas, el lugar exacto donde había quedado el avión permaneció envuelto en el misterio. A pesar de las investigaciones realizadas tras el accidente, nunca se había podido localizar con precisión el fuselaje del histórico vuelo que se hundió frente a las costas de Puerto Rico pocos minutos después de despegar.

El reciente hallazgo no solo permitió reconstruir una de las tragedias más recordadas de la aviación comercial, sino que también volvió a poner el foco sobre un accidente que terminó modificando para siempre los protocolos de seguridad utilizados en los vuelos de pasajeros.

Imagen en mosaico de los restos del Clipper Endeavor.

Hallan los restos del avión de Pan Am desaparecido en 1952

La Air/Sea Heritage Foundation, junto con otras organizaciones y el programa Expedition Unknown de Discovery Channel, localizó el mes pasado los restos del “Clipper Endeavor”, un avión Douglas DC-4 de Pan Am que se estrelló el 11 de abril de 1952 frente a la costa norte de Puerto Rico.

El descubrimiento fue posible gracias al uso de un dron submarino autónomo y un sonar de alta resolución, que detectaron la aeronave a unos 2.000 pies (más de 600 metros) de profundidad. Posteriormente, un análisis fotográfico confirmó la identidad del avión al identificar el característico logotipo alado de Pan American y el nombre “Clipper Endeavor”, que aún permanecía visible sobre el fuselaje, partido en dos secciones.

Qué ocurrió con el vuelo y cuántas víctimas dejó

El avión había despegado con destino a Nueva York transportando 64 pasajeros y cinco tripulantes cuando perdió ambos motores del lado derecho poco después de iniciar el vuelo. El piloto logró realizar un amerizaje de emergencia, por lo que todos los ocupantes sobrevivieron al impacto inicial.

Sin embargo, la aeronave se hundió en menos de tres minutos. Aunque la Guardia Costera y la Fuerza Aérea de Estados Unidos lograron rescatar a 17 personas, 52 pasajeros perdieron la vida. Según las investigaciones, la falta de instrucciones de seguridad, la barrera idiomática y la ausencia de un procedimiento de evacuación coordinado contribuyeron al elevado número de víctimas.

El accidente que cambió para siempre la seguridad en los aviones

La tragedia del “Clipper Endeavor” impulsó una profunda revisión de las normas de aviación civil. En su informe final, la entonces Junta de Aeronáutica Civil, organismo precursor de la actual Administración Federal de Aviación (FAA), recomendó incorporar procedimientos para mejorar la seguridad de los vuelos sobre rutas marítimas.

A partir de esas conclusiones comenzaron a implementarse las charlas de seguridad previas al despegue, en las que las tripulaciones explican cómo utilizar los chalecos salvavidas, las balsas de emergencia y las salidas del avión. “Cada vez que usted sube a un avión hoy en día, está más seguro gracias a lo que les sucedió al ‘Clipper Endeavor’ y a sus pasajeros hace tres cuartos de siglo”, afirmó Josh Gates, conductor de Expedition Unknown.

Qué pasará con el lugar donde fue encontrado el avión

Tras el hallazgo, la Air/Sea Heritage Foundation informó que trabaja junto al Gobierno de Puerto Rico para ampliar la protección del sitio donde descansan los restos de la aeronave y promover la construcción de un monumento en homenaje a las víctimas. Además, la organización ya estableció contacto con las familias afectadas y con los dos únicos sobrevivientes que aún permanecen con vida.