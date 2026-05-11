Luego de dos décadas de presencia en Argentina, Dr. Ahorro cerró todas sus sucursales en el país. Meses atrás, la cadena había entrado en concurso preventivo, pero no logró saldar todas sus deudas, por lo que decidió bajar para siempre la persiana de los 33 locales que tenía en suelo argentino. La marca de origen mexicano se caracterizaba por la venta de medicamentos genéricos a bajo precio, para captar principalmente a consumidores sin cobertura médica. Según publicó el sitio especializado Pharmabiz, la cadena acumuló deudas por unos u$s 10 millones en contingencias laborales, cerca de u$s 5 millones por cargas sociales impagas y alrededor de u$s 4 millones con proveedores y laboratorios. El cierre se produjo después de que la compañía no lograra encontrar un comprador para continuar la operación. De acuerdo con la misma publicación, el proceso quedó ahora supeditado a las decisiones del síndico de la convocatoria, en un escenario en el que la empresa conserva como principal activo una droguería ubicada en la calle Estomba, cuyo valor rondaría u$s 1 millón. Dr. Ahorro había solicitado la apertura de su concurso preventivo a través de su razón social, Energía y Vida de Argentina S.A. En la presentación judicial, la empresa declaró un pasivo total de $ 7333 millones, de acuerdo con la documentación a la que accedió El Cronista. La decisión se tomó luego de evaluar distintas alternativas para afrontar su situación financiera. En el escrito presentado ante la justicia antes del inicio de la feria judicial de enero, la compañía informó que se encontraba en estado de cesación de pagos y planteó que el concurso buscaba ordenar su estructura de pasivos. En los últimos meses de 2025, Dr. Ahorro había avanzado con el cierre de 11 sucursales y la desvinculación de más de 100 empleados. La empresa acumulaba atrasos con proveedores, alquileres y obligaciones fiscales, mientras reducía su operación. En su etapa de mayor expansión, llegó a operar hasta 47 farmacias, entre propias y franquiciadas. Los cierres de esa primera etapa habían alcanzado locales ubicados en distintos barrios de la Ciudad de Buenos Aires, como Caballito, Villa Devoto, Villa Lugano, Balvanera, Pompeya, Mataderos y Puente Saavedra, además de sucursales en el interior del país. También habían dejado de operar puntos de venta en Mendoza, Córdoba y Salta. La cadena desembarcó en la Argentina en noviembre de 2002, en plena salida de la crisis económica y con una propuesta orientada a medicamentos genéricos de bajo precio. El proyecto estuvo impulsado por el empresario mexicano Xavier González Zirión, vinculado al Grupo Fénix. El modelo apuntaba a farmacias de cercanía, con una estructura de costos ajustada y descuentos agresivos. En sus primeros años, Dr. Ahorro logró una rápida expansión en la Ciudad de Buenos Aires y en varias provincias. Según datos de la propia empresa de ese período, llegó a vender alrededor de 11.000 tickets diarios y a emplear a más de 300 personas. Con el paso de los años, la cadena empezó a perder escala. El deterioro financiero se profundizó en 2025, cuando la empresa redujo su red, achicó dotación y comenzó a mostrar problemas operativos en varias sucursales, con menor disponibilidad de mercadería y dificultades crecientes para cumplir con sus compromisos.