Tras 20 años de declive de Estados Unidos, un país asiático ahora tiene el pasaporte más poderoso del mundo: a cuántos destinos mundiales pueden viajar los argentinos.

En esta noticia Qué lugar ocupa el pasaporte argentino

Singapur volvió a quedarse con el primer puesto del ranking mundial de pasaportes más poderosos, según la última actualización del Henley Passport Index.

El documento singapurense permite viajar sin visa a 192 destinos , 70 más de los que ofrecía en 2006.

Estados Unidos, 20 años en caída

El informe de Henley & Partners, elaborado con datos de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA), marca un quiebre histórico: Estados Unidos quedó fuera del top 10 mundial por primera vez en dos décadas, tras haber compartido el primer puesto en 2014.

Tras 20 años de declive de Estados Unidos, un país asiático ahora tiene el pasaporte más poderoso del mundo: a cuántos destinos mundiales pueden viajar los argentinos. Gemini.

En el segundo puesto del ranking global se ubican Japón, Corea del Sur y Emiratos Árabes Unidos, con acceso sin visa a 188 destinos cada uno.

Según Christian Kaelin, presidente de Henley & Partners, el poder de un pasaporte hoy refleja la estabilidad política y la credibilidad diplomática de cada país, más que su peso económico o militar.

El top 5 mundial quedó así:

1º Singapur: 192 destinos.

2º Japón, Corea del Sur y Emiratos Árabes Unidos: 188 destinos.

3º Suecia: 187 destinos.

4º España, Francia, Alemania e Italia: 186 destinos.

10º Estados Unidos: 180 destinos.

El ascenso más llamativo de esta edición es el de Emiratos Árabes Unidos: en 2006 estaba en el puesto 62 y hoy comparte el segundo lugar mundial, gracias a dos décadas firmando exenciones de visa con la Unión Europea, Rusia, China y buena parte de América Latina. En el otro extremo, Bolivia es el único país que perdió poder de movilidad en los últimos 20 años.

Qué lugar ocupa el pasaporte argentino

Más allá del podio mundial, la pregunta que más buscan los argentinos es la propia: según la misma edición del índice, el pasaporte argentino ocupa el puesto 16 a nivel global, con acceso sin visa a 169 destinos.

Comparte esa posición con Brasil, mientras que Chile lidera la región en el puesto 14.

En América Latina, el resto del podio quedó así:

Chile : puesto 14 global.

Argentina y Brasil : puesto 16 global, 169 destinos.

México y Uruguay: puesto 22 global, 156 destinos.

Tener acceso a 169 destinos sin trámite previo de visa no equivale a poder subirse a un avión sin más: la mayoría de los países igual exige que el pasaporte tenga una vigencia mínima, de entre tres y seis meses, al momento del ingreso. Por eso conviene:

Revisar la fecha de vencimiento antes de reservar cualquier pasaje internacional.

Confirmar si el destino elegido pide visa a la llegada o autorización electrónica previa.

Recordar que, dentro del Mercosur y países asociados, alcanza con el DNI vigente, sin necesidad de pasaporte.

El índice, que cumplió 20 años, evalúa 199 pasaportes contra 227 destinos posibles y se actualiza cada trimestre. Argentina, además, sigue siendo uno de los países de la región con el trámite de pasaporte más accesible en costo y tiempos de entrega.