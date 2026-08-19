Jalisco, Guanajuato y Michoacán son destinos populares al momento de visitar México y consecuentemente elegidos por cientos de viajeros internacionales.

En esa línea, contar con un pasaporte americano en completa vigencia es esencial para todos los estadounidenses que deseen visitar México, pues las autoridades lo exigirán como uno de los requisitos esenciales para que el viaje pueda llevarse a cabo.

De acuerdo con la legislación mexicana, todos los visitantes deben contar con un pasaporte completamente “válido y vigente” para poder pasar los controles. No contar con esta identificación puede traer problemas tanto con las autoridades migratorias como con las aerolíneas.

Jalisco, Guanajuato y Michoacán prohibirán los vuelos desde Estados Unidos a quienes intenten viajar con un pasaporte vencido

Es importante tener en cuenta que el pasaporte americano de adulto cuenta, en general, con una validez máxima de 10 años, dato que tendrá que considerarse en caso de planear un traslado internacional.

Si el documento está vencido, el Departamento de Estado sólo permite que se actualice mediante renovación dentro de los 15 años posteriores al momento de emisión. Si el período se superó, se tendrá que gestionar un ejemplar completamente nuevo desde cero.

Además, México exige que los estadounidenses dispongan de al menos una página en blanco de su identificación internacional para que el traslado se habilite sin inconvenientes.

Contar con un pasaporte americano en vigencia es esencial para viajar a México.

Información importante para quienes intenten salir de Estados Unidos con un pasaporte vencido

De acuerdo con el United States Code (Título 8, § 1185) -Control de viajes de ciudadanos y extranjeros, la regla federal fija que

“Salvo lo dispuesto en contrario por el Presidente y sujeto a las limitaciones y excepciones que el Presidente pueda autorizar y prescribir, será ilegal que cualquier ciudadano de los Estados Unidos salga, entre, o intente salir o entrar en los Estados Unidos a menos que posea un pasaporte estadounidense válido”.

El consejo es siempre verificar la validez antes de comenzar a planear el viaje para que haya tiempo de realizar las actualizaciones que se consideren necesarias.