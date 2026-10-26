Andorra busca trabajadores para el invierno: qué empleos ofrece y qué sectores necesitan personal

Con la temporada de esquí cada vez más cerca, Andorra vuelve a convertirse en una oportunidad para quienes buscan trabajar en el extranjero. El pequeño país situado entre España y Francia se prepara para uno de los momentos de mayor actividad turística del año y necesita reforzar sus plantillas.

Para cubrir esa demanda, el Gobierno andorrano aprobó el 21 de octubre 5100 permisos de trabajo para la temporada de invierno 2026-2027. Las autorizaciones están destinadas principalmente a sectores como la hostelería, el comercio y las estaciones de esquí.

La convocatoria ya está abierta y contempla la posibilidad de ampliar el número de permisos si las empresas necesitan contratar más personal. Pero antes de preparar las maletas, hay varios requisitos que los interesados deben conocer.

Cuáles son los requisitos para trabajar en Andorra y quiénes pueden solicitar los permisos Shutterstock

¿Qué trabajos se pueden conseguir en Andorra durante el invierno?

Durante los meses más fríos, el turismo de nieve se convierte en uno de los principales motores de la economía andorrana. Hoteles, restaurantes, comercios y estaciones de esquí necesitan incorporar trabajadores para atender la llegada de visitantes.

Por eso, buena parte de los 5100 permisos aprobados se concentra en actividades relacionadas con el turismo y los servicios. La distribución prevista es:

Sector Permisos autorizados Hoteles y hostelería 3363 Estaciones de esquí 1064 Comercios y alquiler de material deportivo 480 Empresas de limpieza 111 Agencias de viajes 82

Esto significa que quienes tengan experiencia en atención al público, gastronomía, hotelería o actividades vinculadas con la nieve pueden encontrar oportunidades durante la temporada. Además, el Ejecutivo dejó abierta la posibilidad de aumentar un 30% la cuota inicial, hasta alcanzar las 6630 autorizaciones.

¿Qué requisitos hay que cumplir para trabajar en Andorra?

Aunque las oportunidades están dirigidas también a extranjeros, no alcanza con viajar al país y buscar empleo una vez allí. Para trabajar legalmente durante la temporada es necesario tramitar una autorización migratoria.

El primer paso es conseguir una oferta de trabajo de una empresa establecida en Andorra. A partir de allí, se inicia el procedimiento para obtener el permiso correspondiente.

Entre los principales documentos y condiciones que pueden exigirse se encuentran:

Pasaporte vigente o documento de identidad válido, según la nacionalidad.

Contrato de trabajo de duración determinada.

Certificado de antecedentes penales legalizado.

Acreditación de un alojamiento durante la estancia.

Currículum y documentación de estudios o experiencia profesional.

Formularios y requisitos médicos establecidos por el Servicio de Inmigración.

En el caso de determinados trabajadores de países que no pertenecen a la Unión Europea, también pueden exigirse dos años de experiencia profesional o formación adecuada para el puesto.

Un punto importante es que obtener una oferta laboral no garantiza automáticamente el permiso: la contratación debe cumplir las condiciones migratorias vigentes.

¿Hasta cuándo se puede solicitar un permiso para trabajar en Andorra?

Cómo solicitar un permiso de trabajo en Andorra y hasta cuándo hay tiempo para hacerlo Fuente: Shutterstock Shutterstock

El período para presentar solicitudes comenzó el 22 de octubre de 2026 y finalizará el 31 de marzo de 2027. Sin embargo, no todos los contratos de temporada tienen la misma duración.

Para los trabajadores de hoteles, restaurantes y determinados servicios relacionados, las autorizaciones podrán extenderse hasta el 15 de junio de 2027. En cambio, para quienes trabajen en estaciones de esquí, comercios y agencias de viajes, la fecha límite prevista es el 2 de mayo de 2027.

Quienes estén interesados pueden consultar las condiciones migratorias en la página oficial del Gobierno de Andorra y buscar ofertas directamente en los canales de contratación de las empresas del país.

La apertura de estas autorizaciones representa una nueva oportunidad para quienes buscan sumar experiencia laboral internacional durante unos meses, especialmente en actividades relacionadas con el turismo de invierno.