Una obra de renovación en una vivienda del este de Flandes, Bélgica, terminó con un hallazgo digno de una película: trabajadores encontraron monedas, lingotes y otros objetos de oro escondidos en las paredes de un sótano. El valor estimado del tesoro asciende a unos US$10,4 millones.

El descubrimiento ocurrió a comienzos de esta semana, mientras los obreros realizaban perforaciones para colocar nuevas tuberías de alcantarillado. Entre ellos estaba Kobe, un joven de 18 años que trabaja allí durante sus vacaciones de verano.

En diálogo con el canal público belga VRT, el estudiante contó que al principio pensó que habían encontrado simples monedas de un euro. Sin embargo, la aparición de una pieza de oro cambió por completo la situación y permitió comprender que estaban frente a un hallazgo extraordinario.

Los trabajadores decidieron informar inmediatamente a la Policía y no intentaron quedarse con ninguna de las piezas. Mario, uno de los responsables de la obra, explicó a VRT que había una cantidad tan grande de monedas y lingotes que resultaba prácticamente imposible ocultar el descubrimiento.

“Además, eso sería un robo”, señaló el encargado, al explicar por qué decidieron entregar todo a las autoridades.

Quién podría quedarse con el millonario tesoro

La propiedad donde apareció el oro pertenece actualmente a CAW Oost-Vlaanderen, una organización dedicada a brindar asistencia social en Dendermonde, una ciudad de la región flamenca con unos 47.000 habitantes.

Quién podría quedarse con el millonario tesoro.

Su director, Geert Hillaert, reconoció que la noticia generó sorpresa dentro de la institución. Además, manifestó su esperanza de que, si finalmente les corresponde parte del dinero, pueda ser destinado a los programas de asistencia que desarrolla la organización.

Tras recibir el aviso, la Policía retiró las piezas de la vivienda y las trasladó a un lugar seguro. Las autoridades también confirmaron que el inmueble fue inspeccionado y solicitaron a los curiosos que no se acerquen al lugar para intentar encontrar otros objetos de valor.

El origen del tesoro todavía es un misterio . Un fiscal local abrió una investigación para establecer de dónde provienen las monedas y los lingotes, además de determinar quién podría reclamar legalmente la fortuna.

La fortuna podría quedar sin dueño durante cinco años.

La fortuna podría quedar sin dueño durante cinco años

La legislación belga establece que el propietario original del tesoro cuenta con cinco años para presentarse y demostrar su derecho sobre las piezas.

Si durante ese período nadie consigue acreditar que le pertenecen, las normas civiles contemplan un reparto entre quien realizó el descubrimiento y el propietario del inmueble, siempre que el oro no esté relacionado con un delito.

Por ahora, tanto la empresa encargada de las obras como la organización que actualmente posee la vivienda deberán esperar. El inesperado descubrimiento podría convertirse en una fortuna millonaria, pero tendrán que aguardar hasta 1.823 días para conocer quiénes tendrán finalmente derecho sobre el tesoro escondido durante años entre las paredes de la casa.