Se aproxima el diluvio del año que durará 72 horas: lluvias fuertes, caída de granizo y vientos de hasta 70 km/h

El clima en México entrará en una fase de alta inestabilidad durante el inicio de la semana. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió que el monzón mexicano, la onda tropical número 28 y diversos sistemas atmosféricos provocarán lluvias intensas, tormentas eléctricas y posibles granizadas en amplias regiones del país.

La alerta se mantiene desde este lunes y continuará al menos hasta el jueves 20 de agosto, periodo en el que podrían registrarse inundaciones, deslaves, aumento en los niveles de ríos y afectaciones a la movilidad.

Se aproxima el diluvio del año que durará 72 horas: lluvias fuertes, caída de granizo y vientos de hasta 70 km/h. Fuente: Shutterstock.

Estados más afectados por las lluvias e intensidades este lunes 17 de agosto

De acuerdo con el reporte oficial de Conagua y el SMN, las precipitaciones más severas para el lunes, la situación crítica se desplazará hacia Sinaloa y Nayarit, entidades donde nuevamente se pronostican lluvias intensas de hasta 150 milímetros.

Además, se prevén lluvias muy fuertes en Sonora, Chihuahua, Durango, Veracruz, Oaxaca y Puebla, mientras que estados como Jalisco, Colima, Guerrero, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo también registrarán precipitaciones importantes.

El SMN advirtió que estas lluvias podrían provocar encharcamientos, inundaciones urbanas, deslaves e incremento de caudales en ríos y arroyos , especialmente en zonas bajas y montañosas.

Ráfagas de viento y caída de granizo

Otro de los fenómenos que acompañará este evento meteorológico serán las tormentas con granizo en estados del centro y occidente del país.

Las condiciones de inestabilidad también favorecerán ráfagas de viento de hasta 70 km/h, principalmente en Oaxaca, Sonora, Sinaloa y el Golfo de California.

En otras entidades como Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí y Jalisco, los vientos alcanzarán entre 40 y 60 km/h.

Las autoridades señalaron que estas ráfagas podrían ocasionar la caída de árboles, anuncios espectaculares y afectaciones al suministro eléctrico en algunos sectores.

Se aproxima el diluvio del año que durará 72 horas: lluvias fuertes, caída de granizo y vientos de hasta 70 km/h SMN

La amenaza climática seguirá por 72 horas

El panorama no terminará con las lluvias de las próximas 48 horas. El pronóstico extendido del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indica que entre el 18 y el 20 de agosto persistirán los episodios de lluvia fuerte a intensa en gran parte de la República.

Incluso, existe vigilancia sobre una zona de baja presión con probabilidad de desarrollo ciclónico frente al Pacífico Sur mexicano, cuyos desprendimientos nubosos podrían reforzar las precipitaciones en el sur y sureste del país.

Durante esos días, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Sonora, Chihuahua y Sinaloa aparecen entre los estados con mayor riesgo de lluvias intensas.

Recomendaciones de Protección Civil / SMN

Ante esta alerta por lluvias, las autoridades recomiendan:

Evitar cruzar ríos, arroyos o calles inundadas.

Mantenerse alejado de postes, árboles y anuncios publicitarios durante tormentas.

Extremar precauciones en zonas de ladera por riesgo de deslaves.

Dar seguimiento a los avisos oficiales del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y de Protección Civil.

Preparar rutas alternas ante posibles cierres carreteros o afectaciones urbanas.

La combinación de lluvias torrenciales, descargas eléctricas, granizo y fuertes vientos mantendrá bajo vigilancia a decenas de municipios durante los próximos días.