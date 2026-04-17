La leche dorada, conocida también como golden milk, es una bebida de origen asiático con propiedades curativas. En la India se la conoce como haldi doodh y existe una tradición milenaria de este preparado a base de cúrcuma. En los últimos años ganó un protagonismo grande en este lado del mundo gracias a sus efectos sobre la inflamación, uno de los temas más analizados en la nutrición natural. La bebida se prepara con leche (animal o vegetal) con cúrcuma y otras especias. Su compuesto activo principal, la curcumina, es un potente antiinflamatorio y antioxidante que fue estudiado por sus beneficios en la salud articular, la función cerebral y la salud cardiovascular. Sin embargo, los beneficios reales dependen de cómo se prepara y a qué hora se consume. Tomada por la mañana, antes de desayunar, la leche dorada llega a un sistema digestivo descansado y sin competencia de otros alimentos, lo que favorece la absorción de sus compuestos activos. La curcumina ayuda a reducir la inflamación y a combatir el daño celular. El jengibre y la cúrcuma pueden estimular la digestión y aliviar molestias estomacales, y la combinación de especias ayuda a reforzar las defensas del cuerpo. Estos son los principales beneficios comprobados: Con estos ingredientes la preparación es muy sencilla: Acá está el dato más importante a la hora de preparar la leche dorada: la pimienta negra aumenta la biodisponibilidad de la curcumina, el componente activo de la cúrcuma. Incluir una pequeña cantidad de grasa saludable (como aceite de coco o aceite de oliva) también incrementa su absorción, ya que las grasas permiten que la cúrcuma sea directamente absorbida hacia el flujo sanguíneo. Sin esos dos elementos, gran parte de los beneficios se pierden en la digestión sin llegar al torrente sanguíneo. Tomar leche dorada antes de acostarse también tiene sus beneficios: su capacidad antiinflamatoria y de reducción del estrés fomenta el descanso al aliviar molestias y calmar la mente, facilitando el sueño. En tanto, en ayunas actúa más sobre el sistema digestivo y la absorción de nutrientes. Por la noche, el efecto relajante es más pronunciado. Según el objetivo de cada persona, puede elegirse el momento más oportuno e incluso consumirla en ambos horarios sin inconvenientes si no hay contraindicaciones médicas.