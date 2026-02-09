Limpiar los rieles de las ventanas constituye una problemática muy molesta y recurrente en todos los hogares. Estos espacios acumulan polvo, tierra y restos de humedad, lo que dificulta el funcionamiento de los marcos y en muchas ocasiones, genera malos olores. Si bien hay desinfectantes comerciales que logran una efectividad comprobada, existe un creciente interés por soluciones preparadas en casa con ingredientes naturales. En este caso, hay un método casero que comenzó a ganar popularidad gracias a sus buenos resultados: aplicar bicarbonato de sodio con papel film. La combinación de estos productos ayuda a remover la suciedad adherida y a neutralizar olores sin necesidad de productos químicos agresivos. Asimismo, evita la llegada de insectos que pueden sentirse atraídos. El motivo detrás del beneficio es que absorbe la humedad que se junta en esos rincones donde es imposible de evitar. Una de las principales ventajas del bicarbonato es su capacidad para absorber la humedad y los olores sin rayar o generar daños en el material. Asimismo, contribuye a mejorar el deslizamiento de las hojas de la ventana. Al eliminar residuos que generan fricción, se reduce el esfuerzo al abrir y cerrar, prolongando la vida útil del sistema corredizo. También ayuda a prevenir la formación de moho, especialmente en ambientes húmedos o durante épocas de lluvias, donde la condensación suele acumularse en estos sectores. Este truco es especialmente efectivo en: Evitá estas equivocaciones frecuentes: Optar por bicarbonato en lugar de limpiadores comerciales implica: El bicarbonato de sodio es un producto versátil que, usado correctamente, transforma la limpieza de vidrios en una tarea simple, económica y amigable con el ambiente. Con la técnica adecuada y evitando los errores comunes, tus ventanas y espejos lucirán impecables como si hubieras contratado un servicio profesional.