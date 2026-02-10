Limpiar el horno suele ser una de las tareas más complicadas del hogar por la dificultad que representa poder remover la grasa de las paredes, bandejas y puerta. Sin embargo, existe un simple truco sin vinagre ni bicarbonato para eliminar la suciedad de forma rápida y sencilla. El limón es un potente agente desengrasante gracias a sus propiedades naturales, ya que su alto contenido en ácido cítrico actúa como removedor de grasa al romper las moléculas de suciedad. En la misma línea, reduce la adherencia de la grasa porque su acidez corta la textura aceitosa. Esta fruta también cuenta con un efecto antimaterial y desodorizante que ayuda a neutralizar olores y desinfectar. Para facilitar la limpieza del horno se deberán seguir los siguientes pasos: Este truco no es solo útil para el horno, sino también que puede ser usado en otras áreas de la cocina como los azulejos, las campanas extractoras, mesadas y más. Existe otro truco clave para sacar toda la grasa del horno y con aún menos esfuerzo gracias al calor y vapor. Se deben seguir estos pasos: En caso la suciedad persista, se podrá pasar una esponja con agua tibia para terminar de limpiar.