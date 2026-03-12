Mantener la ducha en buen estado suele ser una tarea difícil cuando no se limpia seguido. El uso diario deja marcas de sarro, jabón acumulado y aromas que se vuelven molestos. Pero un producto común de cocina se volvió la solución más simple para este problema: el vinagre. Este ingrediente, conocido por su acidez, es uno de los aliados más prácticos para la limpieza del hogar. Su capacidad para disolver residuos minerales, desinfectar y devolver brillo lo convierte en una alternativa económica para renovar superficies del baño sin productos costosos. El método es directo y no requiere más que una botella de vinagre y un paño. El líquido actúa sobre el sarro, afloja los restos secos y mejora los olores de forma rápida. Para potenciar el resultado, muchos lo aplican con un rociador, dejan actuar unos minutos y luego pasan una esponja húmeda. Este proceso sirve para: Aunque es un truco popular, no se recomienda aplicarlo sobre ciertos materiales. La acidez puede dañar superficies sensibles. Las claves para evitar problemas son: El vinagre contiene ácido acético, una sustancia que disuelve los minerales que forman el sarro, algo frecuente en zonas con agua dura. Esto explica por qué deja la ducha más limpia sin necesidad de frotar fuerte ni usar productos agresivos. Además, su capacidad para neutralizar olores lo convierte en una opción ideal para baños con humedad o poca circulación de aire.