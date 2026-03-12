El uso de vinagre blanco para la limpieza del hogar es una práctica conocida desde hace años, pero en el último tiempo se popularizó un hábito puntual: pasar un trapo con vinagre debajo de la cama para mejorar la higiene del dormitorio. Se trata de un método simple, económico y sin productos químicos fuertes. Distintos especialistas en orden doméstico y bienestar del ambiente explican que este espacio suele acumular polvo, humedad y partículas que no siempre se limpian con frecuencia, lo que puede afectar la sensación de frescura del cuarto. Muchas personas incorporan este truco dentro de sus rutinas semanales de limpieza porque es fácil de aplicar y no requiere equipamiento especial ni mezclas complejas. El vinagre blanco se usa de forma habitual en tareas domésticas por su capacidad para neutralizar olores y ayudar en la limpieza de superficies. Gracias a su nivel de acidez, puede contribuir a disminuir la presencia de microorganismos y a despejar aromas concentrados en zonas poco ventiladas. Debajo de la cama suele formarse una combinación de polvo fino, pelusas y humedad ambiental. Al pasar un trapo apenas humedecido con agua y vinagre, se logra retirar mejor esa suciedad acumulada y dejar el sector más limpio. Otro punto a favor es que no deja perfumes intensos, algo valorado en dormitorios, donde los olores fuertes pueden resultar molestos para algunas personas al momento de descansar. Quienes aplican este procedimiento de forma periódica señalan varias ventajas concretas: En corrientes de organización del hogar como el Feng Shui, también se asocia la limpieza de la parte inferior de la cama con la liberación de cargas ambientales y la mejora de la calidad del descanso, siempre como práctica complementaria de orden. El procedimiento es directo y no demanda más que unos minutos: No es necesario enjuagar luego, ya que la solución es ligera y se evapora rápido si el trapo está bien escurrido. Las guías de limpieza del hogar recomiendan atender el espacio debajo de la cama al menos una vez por semana. En viviendas con mascotas, poca ventilación o mayor nivel de polvo, puede hacerse con más frecuencia. Sostener esta rutina permite evitar acumulaciones persistentes y mantener el dormitorio en condiciones más favorables para el descanso diario.