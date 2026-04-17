La limpieza del baño es una de las tareas domésticas más importantes, aunque suele ser de las más relegadas. Con el paso del tiempo, los sanitarios acumulan gérmenes y bacterias que pueden afectar la higiene del hogar, lo que ha llevado a muchas personas a buscar métodos sencillos y eficaces para mantenerlos en óptimas condiciones. Entre las alternativas más comentadas en redes sociales, surgió un truco casero que promete mejorar la desinfección del inodoro usando ingredientes que cualquier persona puede tener en su casa. Este método ha llamado la atención por su simplicidad y por la reacción química que genera al aplicarse en el sanitario, ofreciendo una limpieza profunda sin necesidad de productos costosos ni complicados. La limpieza del inodoro con sal se basa en una reacción química que potencia la desinfección del sanitario. La mezcla requiere 250 gramos de sal, 250 gramos de bicarbonato de sodio y 25 cucharadas de aceite neutro. Una vez combinados, los ingredientes se vierten en el inodoro, esparciéndolos por todos los costados para maximizar su efecto. Tras la aplicación, se recomienda dejar actuar la mezcla durante toda la noche. Esto permite que los componentes químicos descompongan la suciedad adherida y eliminen gérmenes que pueden acumularse con el uso diario. Al día siguiente, la limpieza se completa vertiendo agua hirviendo sobre el sanitario. Este procedimiento ayuda a remover los residuos descompuestos durante la noche. Como paso opcional, exprimir medio limón sobre las paredes del inodoro aporta un aroma fresco y refuerza la eliminación de bacterias, al tiempo que devuelve el brillo al sanitario. Para un mantenimiento óptimo, se aconseja realizar este procedimiento al menos una vez al mes o cada 15 días, dependiendo del uso del baño y del nivel de suciedad. Además del truco del inodoro, existen técnicas sencillas para mantener los azulejos y las juntas libres de hongos y suciedad: Cepillo y esponja: permite limpiar áreas difíciles y eliminar la mugre acumulada.Vapor puntual: ayuda a combatir hongos en las ranuras, aunque se debe usar con precaución para no dañar los azulejos.Blanqueador como refuerzo: aporta luminosidad y refuerza la limpieza de las juntas.Pintura renovadora: recuperar el blanco original de los azulejos sin retirarlos es una alternativa práctica y económica. Con estos métodos, cualquier hogar puede mantener un baño higiénico y reluciente utilizando productos comunes, sin gastar en costosos químicos.