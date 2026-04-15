Mantener la higiene del hogar no siempre requiere gastar una fortuna en productos químicos comerciales repletos de ingredientes impronunciables. Cada vez más personas recurren a soluciones caseras y ecológicas para resolver problemas cotidianos de mantenimiento. Dentro de esta tendencia, uno de los métodos que ganó mayor popularidad en el último tiempo consiste en utilizar un elemento básico que casi todos tienen en la heladera para tratar los accesos de la vivienda: el limón. Las manijas de las puertas son las superficies que más tocamos a lo largo del día y, paradójicamente, las que solemos pasar por alto durante la limpieza semanal. Al llegar de la calle traemos en las manos una enorme cantidad de bacterias que quedan depositadas justo en la entrada. El ácido cítrico de esta fruta funciona como un poderoso desinfectante natural, capaz de combatir microorganismos nocivos sin tener que apelar a la lavandina. Más allá de la cuestión estrictamente sanitaria, el aspecto de los herrajes también se ve muy beneficiado con esta práctica. El roce constante con la piel humana genera una acumulación de grasa y transpiración que, con el paso de los meses, termina opacando el material. El jugo actúa como un desengrasante efectivo que corta esa suciedad de raíz y le devuelve el brillo original al metal, ya sea bronce, aluminio o acero. A las ventajas visuales y de salud se suma el factor aromático, un detalle muy valorado por quienes disfrutan de tener sus ambientes perfumados. Frotar este alimento en la puerta principal crea una suerte de barrera desodorizante que da la bienvenida a quienes ingresan a la casa. El olor fresco del cítrico se asocia de forma instintiva con la limpieza profunda y ayuda a neutralizar olores de encierro. La aplicación de este truco hogareño toma apenas unos pocos minutos y no requiere ninguna preparación especial. Solo hace falta cortar la fruta al medio y frotar la pulpa de manera directa sobre toda la superficie del picaporte, prestando especial atención a los bordes y ranuras. Como alternativa, se puede exprimir el líquido en un recipiente y pasarlo cuidadosamente utilizando un disco de algodón o un paño suave. El único recaudo a tener en cuenta para que la técnica sea un éxito rotundo es el paso del enjuague. Después de dejar actuar el líquido durante unos diez minutos, resulta indispensable repasar la zona con un trapo apenas húmedo para retirar cualquier resto de pulpa. Si se omite este detalle final, el azúcar natural del cítrico dejará el herraje pegajoso y podría terminar atrayendo insectos, logrando el efecto contrario al deseado.