Hay muchos trucos domésticos que circulan por las redes sociales, pero no siempre resultan del todo efectivos. Sin embargo, hay uno que se viralizó por ser infalible. Tirar cubitos de hielo en el inodoro: es una práctica sencilla para incorporar a la rutina semanal.

Ayuda a mantener la loza en mejores condiciones entre una limpieza profunda y otra, reduciendo además la dependencia de productos químicos agresivos.

Hielo en el inodoro: ¿Cómo funciona el truco?

El principio es mecánico: a medida que los cubitos se deslizan y rozan contra la superficie del inodoro, generan fricción que afloja residuos y suciedad superficial. Al tirar la cadena, el agua arrastra todo lo que el hielo fue desprendiendo. No hay magia detrás, solo física aplicada al mantenimiento del hogar.

El truco no reemplaza la limpieza convencional, pero suma. Entre sus ventajas concretas: ayuda a desprender suciedad adherida, frena la acumulación leve de sarro y mejora el enjuague gracias al agua fría que se libera al derretirse el hielo. El resultado es una sensación más limpia con menos esfuerzo y sin recurrir a productos fuertes en cada uso.

Imagen ilustrativa (El Cronista)

¿Cómo se hace? Paso a paso

El procedimiento no podría ser más simple: colocar entre una y dos tazas de cubitos directamente en el inodoro, dejar que actúen unos minutos y luego accionar la descarga. La fricción y el deshielo hacen el trabajo. La frecuencia recomendada es una vez por semana, dentro de la rutina habitual de limpieza.

¿Se puede potenciar el efecto?

Sí. Agregar un chorro de vinagre blanco o una cucharada de bicarbonato junto con los cubitos intensifica el resultado: la reacción ayuda a combatir manchas leves y suma desodorización natural.

Se recomienda evitar combinarlo con otros limpiadores químicos para no generar mezclas peligrosas. Es un refuerzo para el mantenimiento cotidiano, no una solución para manchas muy incrustadas.

Cabe destacar que el hielo no desinfecta en profundidad , no elimina sarro acumulado durante meses y no actúa sobre manchas antiguas. Para eso siguen siendo necesarios los productos específicos o la limpieza mecánica. El truco del hielo funciona como apoyo preventivo, no como reemplazo.

Qué precauciones tener en cuenta antes de empezar

Antes de incorporarlo a la rutina, conviene revisar el estado del artefacto. Si el inodoro presenta fisuras, obstrucciones o problemas en el sistema de descarga, lo primero es consultar con un plomero.

En cerámica muy deteriorada, la fricción podría exponer daños preexistentes. En hogares con niños o mascotas, se recomienda supervisar la maniobra para evitar accidentes.