Con solo 27 años, Delfina Arambillet fue seleccionada por el Foro Económico Mundial como la única representante argentina entre los 40 jóvenes líderes mundiales que participarán del próximo Foro de Davos, en Suiza. Allí formará parte de los debates centrales sobre inteligencia artificial, uno de los ejes clave de la agenda global.

La joven, oriunda de Azul, provincia de Buenos Aires, fue elegida entre más de 3.000 postulantes y participará del encuentro que se desarrollará entre el 19 y el 23 de enero, junto a presidentes, empresarios, académicos y referentes de la sociedad civil.

¿Quién es Delfina Arambillet, la única argentina elegida entre los 40 jóvenes líderes de Davos?

Delfina Arambillet es especialista en datos e inteligencia artificial aplicada a la industria de medios. Inició su carrera en el equipo de periodismo de datos en el medio La Nación y actualmente trabaja en Globant, donde se desempeña en proyectos vinculados a inteligencia artificial y sustentabilidad.

Además de su rol profesional, se desarrolla como docente universitaria, dictando materias de periodismo de datos en la Universidad Católica Argentina (UCA) y de visualización de datos en la Universidad Di Tella, y participa activamente en espacios internacionales de debate sobre tecnología y calidad de la información.

¿Por qué fue seleccionada entre más de 3.000 postulantes del Foro Económico Mundial?

El Foro Económico Mundial selecciona cada año a 40 jóvenes líderes con el objetivo de incorporar la mirada de las nuevas generaciones en las discusiones que definen la agenda global. En esta edición, Arambillet fue una de las cuatro representantes latinoamericanas elegidas.

Su postulación se destacó por su enfoque en el acceso a información confiable en la era de la inteligencia artificial y por la promoción de criterios éticos y responsables en el desarrollo y uso de esta tecnología, especialmente en el ecosistema de medios y comunicación.

¿De qué hablará sobre inteligencia artificial en el Foro de Davos 2026?

En el Foro de Davos 2026, la inteligencia artificial será uno de los temas centrales. Allí se debatirá cómo esta tecnología impacta en el mundo del trabajo, las democracias, los sistemas informativos y la vida cotidiana de las personas.

Arambillet centrará su exposición en cómo la IA puede mejorar los ecosistemas informativos, ayudar a investigar de manera más eficiente y transformar la experiencia con la que las personas acceden a las noticias, sin resignar el derecho a estar informados ni afectar la calidad democrática.

¿Por qué es clave la participación de jóvenes en los debates globales sobre IA?

Según datos de la Organización de Naciones Unidas (ONU), la mitad de la población mundial tiene 30 años o menos, aunque ese grupo etario rara vez participa de los espacios donde se toman decisiones estratégicas para el futuro.

Para Arambillet, sumar voces jóvenes en foros como Davos permite incorporar miradas distintas y experiencias actuales, ya que las decisiones que se toman hoy impactarán principalmente en quienes deberán convivir con sus consecuencias durante las próximas décadas.

Delfina Arambillet

¿Cuál es la trayectoria de Delfina Arambillet en datos, medios e inteligencia artificial?

Además de su experiencia en medios y tecnología, Arambillet es conferencista internacional en temas de IA, periodismo y calidad de la información, y participó en foros organizados por entidades como la Asociación Mundial de Editores de Noticias.

Entre 2022 y 2023, fue directora del Capítulo Buenos Aires de Global Shapers, una iniciativa del Foro Económico Mundial presente en más de 300 ciudades, enfocada en el liderazgo joven y el impacto social.

¿Qué representa su participación para Argentina en el Foro de Davos?

La presencia de Arambillet en Davos refuerza la participación argentina en el debate global sobre tecnología e inteligencia artificial, en un contexto donde estos temas ocupan un lugar central en la agenda internacional.

Su participación posiciona al país dentro de la discusión sobre innovación, ética digital e información confiable, y visibiliza el trabajo que se desarrolla en América Latina en materia de tecnología y liderazgo joven.