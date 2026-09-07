A unos 50 kilómetros de la ciudad de Córdoba se encuentra un pequeño destino serrano que, pese a tener apenas 11.000 habitantes, recibe alrededor de 150.000 turistas por año. Sus arroyos, balnearios y paisajes de montaña lo convirtieron en una opción elegida para hacer escapadas y disfrutar de la naturaleza.

Se trata de Tanti, una localidad del Valle de Punilla rodeada de sierras, formaciones rocosas, cursos de agua y senderos. Su cercanía con Córdoba capital y Villa Carlos Paz permite visitarla sin realizar un viaje demasiado extenso, mientras que sus distintos atractivos naturales ofrecen propuestas tanto para descansar como para hacer caminatas.

El pueblo de Córdoba con casi una decena de balnearios

Uno de los principales atractivos de Tanti es el arroyo que atraviesa la localidad, donde se formaron distintos balnearios y sectores de descanso. Entre los más conocidos aparecen El Diquecito, El Remanso, La Olla, La Isla, Los Árboles y Sans Souci, con espacios de agua y vegetación serrana.

El Diquecito es uno de los sectores más concurridos y cuenta con un paredón que generó un espejo de agua de más de 50 metros de largo, además de zonas con distintas profundidades. Durante el verano, el lugar suma servicios como sanitarios, asadores y guardavidas, mientras que cerca de allí también se encuentra una cascada de más de ocho metros.

Foto: http://tanti.gob.ar/

La cascada de 115 metros que sorprende a los visitantes

El atractivo natural que más se destaca en la zona es la cascada Los Chorrillos, ubicada dentro de la Reserva Natural Los Chorrillos, en Villa Flor Serrana. La caída de agua alcanza los 115 metros de altura y está formada por cuatro saltos que atraviesan el paisaje de las sierras.

Para llegar hasta este punto es necesario realizar un trekking de aproximadamente 12 kilómetros, con algunos desniveles pero considerado de dificultad baja. El recorrido atraviesa vegetación serrana, vertientes de agua cristalina, ollas naturales y formaciones rocosas, hasta llegar a la cascada y sus sectores de agua en la base.

Cómo llegar a Tanti desde Córdoba

Tanti está ubicada en el Valle de Punilla, a unos 50 kilómetros de Córdoba capital. Para llegar desde la ciudad se puede tomar la Autopista Córdoba-Carlos Paz y luego continuar por la Ruta Provincial 28 hasta la localidad.

La cercanía con los principales centros urbanos de la provincia es uno de los factores que explica su atractivo como destino de escapada. Entre balnearios, cascadas, ollas naturales y senderos serranos, Tanti ofrece la posibilidad de pasar una jornada junto al agua o recorrer distintos sectores de las sierras sin alejarse demasiado de Córdoba.