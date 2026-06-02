Submarino nuclear de Brasil: por qué lo construye y qué objetivos persigue el proyecto.

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Brasil se encuentra en la trayectoria de llevar a cabo uno de los proyectos militares más ambiciosos de su historia contemporánea, iniciativa que ha suscitado atención global y ha generado inquietudes respecto al futuro equilibrio de poder en el Atlántico Sur.

La edificación se realiza en un complejo naval específicamente diseñado y cuenta con la colaboración de equipos técnicos tanto nacionales como internacionales.

Los avances recientes apuntan a que Brasil avanza hacia una capacidad que escasamente poseen pocas naciones. Este proyecto integra ingeniería de última tecnología, inversión planificada y un programa de desarrollo que ha sido gestado a lo largo de varias décadas.

Submarino nuclear de Brasil: por qué lo construye y qué objetivos persigue el proyecto

La Marina de Brasil argumenta que es imperativa la adquisición de un submarino de propulsión nuclear, para llevar a cabo patrullajes extendidos sin la necesidad de emerger. Tal habilidad facilitaría la vigilancia de vastas áreas en el Atlántico Sur y permitiría una respuesta rápida ante posibles amenazas o actividades no autorizadas en aguas brasileñas.

La Marina de Brasil argumenta que es imperativa la adquisición de un submarino de propulsión nuclear. Fuente: Shutterstock Shutterstock

El submarino nuclear Álvaro Alberto se integra dentro del Programa de Obtención de Submarinos (PROSUB), el cual es una iniciativa estratégica destinada a fortalecer la presencia marítima de Brasil en su región. Esta embarcación ha sido concebida con el propósito de salvaguardar la conocida “Amazônia Azul”, que representa la amplia zona económica exclusiva del país, rica en recursos naturales, rutas comerciales y reservas energéticas significativas.

Submarino nuclear brasileño Álvaro Alberto: así serán sus características técnicas

El submarino de ataque con propulsión nuclear (SSN), Álvaro Alberto, tendrá aproximadamente 100 metros de eslora, cerca de 10 metros de manga y un desplazamiento sumergido que rondaría las 6000 toneladas.

La embarcación contará con un reactor nuclear propio, desarrollado en Brasil, que se basa en un sistema PWR (planta de agua a presión). Este reactor será capaz de generar alrededor de 48 MW, lo que es suficiente para alcanzar velocidades cercanas a los 25 nudos en inmersión y permitir meses de operación sin necesidad de recarga de combustible.

Su capacidad ofensiva incluirá seis tubos lanzatorpedos de 533 mm aptos para torpedos pesados, misiles antibuque y minas. La tripulación estimada ronda las 100 personas.

Brasil avanza en ambiciosos proyectos militares que alteran el equilibrio en el Atlántico Sur (foto: archivo).

Submarino nuclear: en qué etapa va su construcción hoy y qué sigue

Durante 2025, la Marina de Brasil firmó nuevos acuerdos con Naval Group para recibir asistencia en sistemas críticos, especialmente en lo referido a la planta nuclear.

El proyecto avanzó de manera significativa en octubre de 2023, cuando se llevó a cabo el corte de la primera plancha de acero correspondiente a la sección de calificación del casco.

Las proyecciones actuales sugieren que la botadura podría llevarse a cabo en 2029, mientras que la entrada oficial en servicio se anticipa entre 2032 y 2034.

Brasil apuesta fuerte: así es el submarino de su proyecto militar más ambicioso

La magnitud del proyecto movilizó universidades, empresas de defensa, ingenieros nucleares y sectores enteros de investigación. Para Brasil, significa posicionarse como una potencia tecnológica en el hemisferio y consolidar una capacidad que solo poseen países con programas navales de alto nivel.

El desarrollo del Álvaro Alberto no solo implica construir un submarino nuclear, sino también crear toda la estructura científica, industrial y tecnológica necesaria para sostenerlo. Esto incluye el dominio del ciclo de combustible nuclear, la creación del prototipo de reactor naval (LABGENE), infraestructura de construcción en Itaguaí y la formación de personal altamente especializado.