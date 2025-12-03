Confirmado por la NASA | Este 13 y 14 de diciembre unos pocos podrán ver un espectáculo único en el cielo.

La lluvia de estrellas Gemínidas 2025 se perfila como uno de los eventos astronómicos más espectaculares y esperados del año. Con un pico de actividad previsto para la noche del 13 al 14 de diciembre, este fenómeno es famoso por ser uno de los más prolíficos, ofreciendo la posibilidad de ver hasta 150 meteoros por hora bajo las condiciones de cielo más oscuras.

Este evento astronómico promete un despliegue visual inigualable para los aficionados en el hemisferio norte.

¿Qué son las Gemínidas y por qué son especiales?

La lluvia de estrellas Gemínidas es un fenómeno que ocurre anualmente cuando la Tierra atraviesa una corriente de escombros espaciales. A diferencia de la mayoría de las lluvias de meteoros, cuyo origen son los cometas, las Gemínidas provienen del asteroide 3200 Faetón.

Cuando estos escombros, que son pequeñas partículas de roca, entran en la atmósfera terrestre a alta velocidad, se desintegran, creando los brillantes rastros de luz que se conocen como estrellas fugaces o meteoros.

El nombre de Gemínidas proviene del punto en el cielo del que parecen irradiar los meteoros, conocido como el radiante, que se encuentra en la constelación de Géminis. Este detalle es crucial para la observación, aunque, no es necesario mirar directamente a la constelación para disfrutar del espectáculo.

Una de las claves para la observación en 2025 será la posición de la Luna. Las condiciones serán especialmente favorables en muchas regiones, incluyendo el noroeste de México, gracias a que la Luna estará en fase de cuarto menguante. Esto garantiza menos brillo lunar, lo que permite que los meteoros más tenues (y la mayor cantidad) sean visibles con claridad.

Dónde y cómo disfrutar de la mejor observación de las Gemínidas

El momento óptimo para la observación se estima entre las 12:00 y 2:00 horas de la noche del 13 al 14 de diciembre, cuando el radiante de Géminis esté más alto en el cielo. La clave para ver este evento es alejarse de la contaminación lumínica. Cualquier zona rural o desértica alejada de las grandes ciudades ofrecerá una experiencia superior.

Mejores zonas en el Noroeste de México

Baja California: .a Sierra de San Pedro Mártir y su Observatorio Astronómico Nacional son lugares mundialmente reconocidos.

Sonora: el inmenso Desierto de Altar ofrece una oscuridad inigualable.

Durango: la región de Mapimí y el Parque Natural Mexiquillo son excelentes alternativas.

Consejos de experto para la observación

Para los observadores de otras latitudes, el principio es buscar el cielo más oscuro posible. Para maximizar las posibilidades de ver las 150 estrellas por hora, se recomienda seguir estos consejos: