Pedro Sánchez visita el lugar del accidente ferroviario de Adamuz y promete transparencia total para esclarecer las causas del siniestro que dejó al menos 39 fallecidos.

Más de 200 trenes suspendidos y miles de pasajeros de Andalucía y Madrid son afectados tras el descarrilamiento de Adamuz

El accidente más grave del siglo en Adamuz: la UE está dispuesta a ayudar si España lo solicita

El accidente ferroviario de Adamuz, en la provincia de Córdoba, ha dejado una huella profunda en España y ha abierto una serie de interrogantes que aún no tienen respuesta. Con al menos 39 fallecidos y decenas de heridos, la tragedia ha movilizado a todas las administraciones y ha situado la seguridad ferroviaria en el centro del debate público.

Desde el lugar del siniestro, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, trasladó un mensaje contundente a la ciudadanía y a las familias de las víctimas. “Vamos a dar con la verdad, vamos a conocer la respuesta”, afirmó tras visitar la zona afectada, comprometiéndose a que el proceso de investigación se desarrollará con “absoluta transparencia y absoluta claridad”.

El presidente del Gobierno se desplazó a Adamuz para seguir de cerca la investigación y acompañar a las víctimas. Fuente: EFE CEDIDA

Sánchez promete esclarecer las causas del accidente ferroviario

Acompañado por el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, y varios miembros del Gobierno, Sánchez insistió en que el tiempo y el trabajo técnico permitirán conocer qué ocurrió. “Todos nos preguntamos qué ha sucedido, cómo ha sucedido y cómo ha sido capaz de ocurrir esta tragedia”, subrayó, confiando en que los expertos ofrecerán respuestas concluyentes.

El jefe del Ejecutivo también garantizó que el Estado protegerá a las víctimas y a sus familiares “en todo lo que necesiten y durante todo el tiempo necesario”, y destacó la coordinación y lealtad entre las distintas administraciones desde el primer momento. Como gesto institucional, anunció tres días de luto oficial, durante los cuales la bandera española ondeará a media asta en todos los edificios públicos.

Prudencia del Gobierno y rechazo a especulaciones

Mientras avanza la investigación, el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, pidió prudencia y evitar conclusiones prematuras. “No sabemos, ni nadie sabe en este momento, las causas”, advirtió, recordando que será la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), un organismo independiente, la encargada de determinar el origen del siniestro.

Puente insistió en que cualquier análisis precipitado puede generar confusión y dolor adicional, y defendió que ahora lo prioritario es atender a las víctimas. En ese sentido, distintos sindicatos del sector ferroviario coincidieron en la necesidad de no condicionar la investigación con hipótesis sin base técnica sólida.

Las advertencias del sector ferroviario y el papel de los sindicatos

El Sindicato de Circulación Ferroviario (SCF) reclamó una “mayor implicación de las autoridades” cada vez que se denuncian deficiencias en materia de seguridad. En un comunicado, el sindicato reiteró su apuesta por una inspección independiente y se puso a disposición de las autoridades para colaborar con observaciones técnicas que ayuden a esclarecer lo ocurrido.

SCF recordó que trabaja para fomentar una “cultura justa de seguridad” en el sector ferroviario, orientada a prevenir accidentes y mitigar sus consecuencias. Al igual que otros colectivos profesionales, trasladó su pésame por la muerte del maquinista y de los viajeros fallecidos en el siniestro.

Iryo califica el accidente como raro y extraño

Desde la operadora implicada, Iryo, su presidente Carlos Bertomeu calificó el siniestro como “raro” y “extraño”. En declaraciones realizadas en Adamuz, explicó que en sus más de tres décadas de experiencia en el sector nunca había vivido un accidente con víctimas mortales y expresó su profunda tristeza por lo ocurrido.

Bertomeu subrayó que el tren implicado era de última tecnología, con menos de tres años de antigüedad y con todas las revisiones de mantenimiento al día. Además, destacó el carácter inusual del accidente, al producirse en una zona recta y a una velocidad moderada para las capacidades del convoy.

La compañía aseguró estar a disposición total de las autoridades y activó recursos de atención psicológica y logística para los afectados, mientras insiste en que no se pronunciará sobre las causas hasta que lo haga la CIAF.

Pedro Sánchez asegura que la investigación se realizará con transparencia y sin especulaciones sobre las causas del accidente. Fuente: EFE David Arjona

Llamamiento a la información oficial y a la unidad institucional

En su comparecencia, Sánchez pidió a la ciudadanía que recurra solo a información oficial y contrastada para evitar la difusión de bulos y desinformación, fenómenos que, según advirtió, generan “mucha incertidumbre y dolor” en momentos de tragedia.

El presidente cerró su intervención destacando la respuesta coordinada del Estado y la solidaridad mostrada por los vecinos de Adamuz y los servicios de emergencia. En un día de luto para toda España, el mensaje oficial apunta a una investigación exhaustiva, sin prisas ni especulaciones, con el compromiso explícito de llegar hasta el final para conocer qué ocurrió y por qué.