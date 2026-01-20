En la tarde del pasado domingo, un tren de alta velocidad de la empresa privada Iryo, que cubría la ruta Málaga-Madrid, descarriló a la altura de Adamuz, en la provincia andaluza de Córdoba. Los últimos tres vagones de la formación se salieron de las vías e invadieron el carril conjunto, lo que provocó 39 muertes y cientos de heridos.

El argentino Lucas Merayo, conocido en las redes como Merakio, era uno de los pasajeros a bordo del tren descarrilado. El influencer y youtuber, radicado en España desde hace años, viajaba desde Málaga hacia Madrid y se encontraba en un vagón contiguo a uno de los más dañados por el impacto.

Minutos después del siniestro, Merakio comenzó a publicar en Instagram imágenes y videos que retrataron el clima posterior al choque. En medio del operativo de emergencia desplegado por las autoridades, el influencer relató en primera persona lo que vivió y mostró la experiencia de otros sobrevivientes durante los minutos posteriores al siniestro.

Al menos 39 los fallecidos en el accidente de tren de Adamuz (Córdoba) Fuente: CEDIDA -

La historia del influencer argentino que sobrevivió al choque de trenes

Para el programa de Ana Rosa Quintana, en Telecinco, Merayo infirió en los detalles sobre el inicio del choque: “Veníamos muy tranquilos, pero comenzó una vibración que no era normal. Empezó a saltar y se sintió algo rarísimo y muy sonoro, donde todos nos asustamos.

“En ese momento pasó el otro tren, se apagó todo y se sintió un golpe fuerte. Después, silencio, equipaje que se caía y gritos de fondo. Comenzó el miedo y no sabíamos qué hacer. Se escuchaban los gritos como en una película de terror y después el golpe de martillos rompiendo los cristales”, continuó su relato el influencer argentino.

El sobreviviente ha querido destacar la solidaridad que hubo en todo momento y el miedo que sintieron hasta que pudieron salir de los trenes siniestrados. “Había una niña de diez años que no encontraba a sus padres. También una mujer del vagón ocho que fue al baño y estaba ocupada, se fue al cinco y por eso se salvó”, relató el argentino.

Las causas detrás del accidente en Adamuz, Córdoba. (Fuente: archivo) Fuente: Guardia Civil Guardia Civil

¿Cuáles fueron las causas del accidente?

El accidente ocurrió antes de las 20. Un tren de la compañía Iryo, que había salido de Málaga a las 18:40 hacia Madrid con 317 personas a bordo, descarriló sus tres últimos vagones a las 19:39 horas e invadió la vía contigua por la que circulaba otro convoy de Renfe con destino a Huelva.

Este segundo tren de Alvia también se salió de la vía tras realizar una frenada de emergencia. Por ahora, se desconocen las causas del siniestro, que el Ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Oscar Puente, calificó de “raro y difícil de explicar”.