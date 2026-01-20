En esta noticia
En la tarde del pasado domingo, un tren de alta velocidad de la empresa privada Iryo, que cubría la ruta Málaga-Madrid, descarriló a la altura de Adamuz, en la provincia andaluza de Córdoba. Los últimos tres vagones de la formación se salieron de las vías e invadieron el carril conjunto, lo que provocó 39 muertes y cientos de heridos.
El argentino Lucas Merayo, conocido en las redes como Merakio, era uno de los pasajeros a bordo del tren descarrilado. El influencer y youtuber, radicado en España desde hace años, viajaba desde Málaga hacia Madrid y se encontraba en un vagón contiguo a uno de los más dañados por el impacto.
Minutos después del siniestro, Merakio comenzó a publicar en Instagram imágenes y videos que retrataron el clima posterior al choque. En medio del operativo de emergencia desplegado por las autoridades, el influencer relató en primera persona lo que vivió y mostró la experiencia de otros sobrevivientes durante los minutos posteriores al siniestro.
La historia del influencer argentino que sobrevivió al choque de trenes
Para el programa de Ana Rosa Quintana, en Telecinco, Merayo infirió en los detalles sobre el inicio del choque: “Veníamos muy tranquilos, pero comenzó una vibración que no era normal. Empezó a saltar y se sintió algo rarísimo y muy sonoro, donde todos nos asustamos.
“En ese momento pasó el otro tren, se apagó todo y se sintió un golpe fuerte. Después, silencio, equipaje que se caía y gritos de fondo. Comenzó el miedo y no sabíamos qué hacer. Se escuchaban los gritos como en una película de terror y después el golpe de martillos rompiendo los cristales”, continuó su relato el influencer argentino.
El sobreviviente ha querido destacar la solidaridad que hubo en todo momento y el miedo que sintieron hasta que pudieron salir de los trenes siniestrados. “Había una niña de diez años que no encontraba a sus padres. También una mujer del vagón ocho que fue al baño y estaba ocupada, se fue al cinco y por eso se salvó”, relató el argentino.
¿Cuáles fueron las causas del accidente?
El accidente ocurrió antes de las 20. Un tren de la compañía Iryo, que había salido de Málaga a las 18:40 hacia Madrid con 317 personas a bordo, descarriló sus tres últimos vagones a las 19:39 horas e invadió la vía contigua por la que circulaba otro convoy de Renfe con destino a Huelva.
Este segundo tren de Alvia también se salió de la vía tras realizar una frenada de emergencia. Por ahora, se desconocen las causas del siniestro, que el Ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Oscar Puente, calificó de “raro y difícil de explicar”.