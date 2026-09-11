¿Cuándo se recibe el pago y dónde concluye el trámite?

Alerta ISSSTE: cancelarán el servicio a beneficiarios que no realicen este trámite urgente a tiempo (foto: archivo).

Si una enfermedad o un accidente ajeno al trabajo impide que un trabajador pueda desempeñar sus actividades, el ISSSTE contempla un subsidio económico que puede solicitarse siempre que se cumplan los requisitos establecidos por el instituto.

El trámite está dirigido exclusivamente a trabajadores y puede comenzar en línea mediante la Oficina Virtual del ISSSTE. El interesado debe proporcionar sus datos, registrar las licencias médicas correspondientes y cargar la documentación solicitada para que sea revisada.

Una vez que se cumplen los requisitos documentales y el ISSSTE avala la procedencia del pago, el subsidio se realiza dentro de los siguientes 30 días hábiles. Además, el trámite es gratuito y no es necesario solicitar una cita previamente.

¿Cómo solicitar el subsidio del ISSSTE por enfermedad o accidente?

El primer paso consiste en ingresar a la Oficina Virtual del ISSSTE y seleccionar el trámite denominado “Solicitud de pago de subsidio por enfermedad o accidente ajeno al trabajo”. Desde esta plataforma se capturan los datos personales y se consultan las licencias médicas expedidas.

Si alguna licencia no aparece en el sistema, el trabajador puede capturar su información. Posteriormente, debe cargar los documentos requeridos y esperar la validación, que será notificada mediante correo electrónico.

Alerta ISSSTE: suspenderán el servicio a beneficiarios que no efectúen este trámite apremiante a tiempo (foto: archivo).

Para realizar el trámite, se debe contar con:

Identificación oficial vigente, como INE, pasaporte o cédula profesional, en original y copia.

Talón de pago correspondiente a la fecha de inicio de la incapacidad, en original y copia.

Licencias médicas, mediante copia rosa o fotocopia certificada por los servicios médicos del ISSSTE o la dependencia de adscripción.

Constancia de percepciones expedida por la dependencia o entidad donde trabaja, en original.

Estado de cuenta bancario a nombre del trabajador, con CLABE interbancaria y una antigüedad no mayor a tres meses, en original y copia.

CURP, en original y copia.

Cédula de identificación fiscal, en original y copia.





¿Cuándo se recibe el pago y dónde concluye el trámite?

Después de que el ISSSTE valide la documentación y determine que el pago del subsidio es procedente, el trabajador recibirá el pago en los siguientes 30 días hábiles. La solicitud no tiene ningún costo para el interesado.

Aunque el proceso comienza por internet, el trámite concluye de manera presencial en la Representación Estatal o Regional del ISSSTE que corresponda al domicilio del trabajador. El sistema indicará por correo electrónico el lugar y la fecha en que deberá presentarse.

Es importante considerar estos puntos:

No es necesario sacar una cita.

El ISSSTE informará por correo electrónico a partir de qué día puede acudir el trabajador.

Para recibir el pago deberá presentar su identificación oficial.

El trámite es gratuito .

Si no se realiza la solicitud, el trabajador no podrá tener acceso al pago del subsidio por enfermedad o accidente ajeno al trabajo.

Los interesados también pueden acudir a la Representación Estatal o Regional del ISSSTE más cercana para recibir orientación o consultar la información disponible en la Oficina Virtual del instituto.