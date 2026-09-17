Al recorrer la góndola de lácteos en los supermercados, es común encontrar diferentes colores en las tapas de las botellas de leche. Saber distinguir qué significan es fundamental para elegir cuál comprar.

En Argentina, la producción, envasado y rotulado de lácteos se rige por el Código Alimentario Argentino (CAA), bajo la fiscalización del SENASA y la ANMAT.

Ningún organismo sanitario exige un color específico de tapa según la variedad. La decisión sobre qué color utilizar responde únicamente a la estrategia comercial y visual de cada empresa láctea.

Con los años, los principales fabricantes adoptaron una convención cromática para facilitar la reposición en góndola y permitir que el consumidor reconozca rápidamente el producto dentro de una misma marca.

Qué significa el color de las tapas de leche

Aunque los tonos sirven principalmente para diferenciar productos de una misma empresa, el mercado argentino suele organizarse según el siguiente esquema:

Tapa azul : Identifica habitualmente a la leche entera, conservando el porcentaje natural de materia grasa del producto (3% o más).

Tapa verde : Se utiliza para las versiones parcialmente descremadas o totalmente descremadas, que cuentan con un aporte graso reducido (habitualmente entre 1,5% y menos de 0,5%).

Tapa roja: Utilizada por algunos fabricantes como alternativa para la leche entera o para diferenciar líneas específicas con agregado de nutrientes como calcio o vitaminas.

Tapa naranja: Reservada en la mayoría de los casos para la leche deslactosada o de fácil digestión.

La leche deslactosada no es lo mismo que descremada

Uno de los desaciertos más frecuentes al comprar surge al ver la tapa naranja.

Diferencias entre las botellas de leche. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Que un producto sea deslactosada significa que la lactosa (el azúcar natural de la leche) fue dividida enzimáticamente para facilitar su digestión en personas intolerantes.

Esto no afecta el contenido graso del alimento. En los supermercados coexisten leches deslactosadas que son al mismo tiempo enteras, parcialmente descremadas o totalmente descremadas.

Qué revisar en el envase antes de comprar

Dado que una tapa verde o azul de un fabricante puede no coincidir exactamente con el criterio de otro, la forma más segura de verificar lo que se consume es atender a la información obligatoria del rótulo: