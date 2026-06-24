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En reclamo de una actualización salarial, un importante sindicato anunció un nuevo paro docente que dejará a miles de estudiantes sin clases el miércoles y jueves.
El gremio exige la reapertura de paritarias y una aplicación de una cláusula gatillo retroactiva a enero de forma permanente debido a que los salarios actuales no llegan a cubrir la canasta básica.
Nuevo paro docente: dónde será la medida de fuerza
La Asociación Docentes de Santa Cruz rechazó la propuesta salarial del Ejecutivo y frenará las clases de la provincia el miércoles y jueves.
El Congreso Extraordinario de ADOSAC consideró insuficiente la oferta económica del gobierno provincial y exigieron aplicar una cláusula gatillo retroactiva a enero.
Un relevamiento de datos del gremio detalló que los salarios actuales no llegan a cubrir la canasta básica de la región patagónica.
A su vez, los delegados sindicales demandaron la devolución de los descuentos aplicados de forma sistemática desde diciembre 2025 a junio de 2026 por la participación de medidas de fuerza.