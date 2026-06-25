En esta noticia La estatua de Jesús más alta del mundo está en Asia

Hasta el momento, la célebre escultura del Cristo Redentor en Brasil había tenido el honor de ser la representación de Cristo de mayor altura en el mundo, erigiéndose como un símbolo de fe y esperanza para millones .

Sin embargo, en un reciente acontecimiento, una nueva representación de Jesucristo ha surgido en Asia , superando a la icónica escultura brasileña en estatura. Este nuevo monumento no solo constituye un logro arquitectónico, sino que también simboliza el expansión del cristianismo en el continente asiático .

La estatua de Jesús más alta del mundo está en Asia

La inauguración de esta estatua representa un verdadero testimonio del compromiso de Indonesia con la convivencia pacífica entre religiones, pese a ser una nación mayoritariamente musulmana. En este contexto, la estatua se erige como un emblema de inclusión y un faro de esperanza para quienes buscan consuelo y espiritualidad. Durante la ceremonia, el obispo Bunjamin expresó: “Esta es una colina bendecida por Dios, se espera que sea un lugar donde la fe de la gente pueda fortalecerse” .

Indonesia presenta la estatua de Jesús más alta del mundo, un nuevo símbolo de fe. (UCA News)

Con una altura de 61 metros, la estatua de “Jesucristo el Salvador” se erige como un nuevo hito global, al superar al famoso “Cristo Redentor” de Río de Janeiro en más de 20 metros. Esta monumental estructura domina el paisaje del lago Toba, ubicado en la regencia de Samosir.

La construcción de esta estatua llega en un momento en que Indonesia, una nación mayoritariamente musulmana, es frecuentemente reconocida como un modelo de tolerancia religiosa. La inauguración de “Jesucristo el Salvador” refuerza este mensaje, al celebrar la diversidad del país y resaltar la significativa presencia cristiana en el norte de Sumatra.

El Papa Francisco visitó Indonesia en contexto de una gira por el Medio Oriente. (Archivo) Fuente: EPA ADI WEDA

Se espera que la colina, la cual el obispo Bunjamin describió como “bendecida por Dios”, se convertirá en un importante punto de peregrinación, al permitir a los visitantes reconectarse con su fe mientras disfrutan del entorno del lago Toba, una de las maravillas naturales de Indonesia.

En palabras del arzobispo capuchino Kornelius Sipayung de Medan, “esta estatua es un recordatorio de que Dios ha estado presente en el mundo” y explicó que “es un llamado a los humanos para que sean una luz para el mundo” .

La impresionante estatua fue inaugurada el 19 de septiembre por el obispo Antonius Subianto Bunjamin, presidente de la Conferencia Episcopal de Indonesia, en una ceremonia de interés local e internacional.

Una semana antes, el Papa Francisco bendijo una versión miniatura de la figura durante un evento en la embajada del Vaticano en Yakarta. El líder de la Iglesia Católica firmó una placa de oración que ahora se encuentra en la base de la estatua .