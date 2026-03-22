Luego de varios meses con servicios limitados, Trenes Argentinos confirmó la vuelta de los trenes de larga distancia. La empresa estatal ya habilitó la venta de pasajes desde y hacia la Ciudad de Buenos Aires, con destinos dentro de la provincia y boletos disponibles hasta abril o mayo, según el recorrido elegido. En esta nueva etapa, Trenes Argentinos puso a la venta pasajes para cuatro destinos principales, todos con salida o llegada desde Buenos Aires. Los servicios habilitados son: Otros recorridos, como Divisadero de Pinamar, Justo Daract, Córdoba y Tucumán, continúan temporalmente interrumpidos. Una de las novedades de esta reapertura es la implementación de bandas tarifarias, lo que significa que el precio del pasaje puede variar según el día en que se realice el viaje. Para conocer los valores exactos, los pasajeros deben consultar el cuadro tarifario oficial en la web de Trenes Argentinos. De todos modos, ya se conocen algunos precios de referencia: Además, quienes compren sus boletos de manera anticipada y estén registrados en el sistema pueden acceder a un 10% de descuento. Los pasajes también se pueden adquirir en boleterías habilitadas. Entre los puntos destacados del servicio se encuentra la posibilidad de viajar con mascotas, una opción cada vez más solicitada por los usuarios. El servicio permite trasladar perros o gatos mayores de tres meses en coches de primera especialmente habilitados. Cada formación admite un máximo de ocho animales, únicamente en viajes que no superen las ocho horas de duración. Las mascotas deben viajar en un transportín cerrado, con dimensiones máximas de 48 por 45 centímetros, ubicado en un asiento contiguo al del pasajero responsable. No está permitido descender en estaciones intermedias. Además, es obligatorio presentar la libreta sanitaria con vacunación antirrábica vigente, certificado de salud y contar con elementos de seguridad como correa, bozal, chapa identificatoria y un kit de limpieza. El pasaje para mascotas tiene un costo adicional y está sujeto a disponibilidad.