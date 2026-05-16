En junio volverán a aumentar las tarifas del transporte público en el AMBA. A partir del 1° del próximo mes, los boletos de colectivos en la Ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires sufrirán nuevos incrementos por el esquema de actualización automática vinculado a la inflación. Las líneas de colectivos provinciales y municipales numeradas del 200 en adelante tendrán un aumento del 4,8% desde junio. Con esta actualización, el boleto mínimo superará los $ 1000 para quienes tengan la tarjeta SUBE registrada. Las nuevas tarifas quedarán de la siguiente manera: En paralelo, las líneas nacionales que circulan por el AMBA también comenzarán un esquema de aumentos escalonados. Desde el 18 de mayo el boleto mínimo pasó a $714 y volverá a subir el 15 de junio hasta alcanzar los $728,28. Las 31 líneas que circulan exclusivamente dentro de Buenos Aires también sufrirán un incremento del 4,6% en sus boletos. El ajuste se aplica bajo el esquema que combina el IPC informado por el INDEC más un adicional del 2%. Con SUBE registrada, las tarifas quedarán así: Entre las líneas alcanzadas por el aumento se encuentran la 4, 6, 7, 12, 34, 39, 68, 92, 99, 106, 109, 115 y 151, entre otras que operan únicamente dentro de la Ciudad. En lo que va del año, el transporte automotor acumula subas superiores a la inflación tanto en CABA como en Provincia de Buenos Aires. Además de los colectivos, el gobierno porteño confirmó nuevas subas en el subte y los peajes de la ciudad para junio. El boleto de subte pasará de $1490 a $1558,54, lo que representa un incremento del 4,62%. Por su parte, los peajes tendrán una actualización del 4,6%. Algunos de los nuevos valores serán: Además, se confirmó que habrá una actualización sobre las tarifas del subte y los peajes porteños.