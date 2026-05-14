Aunque muchas promociones para el transporte público dejaron de estar vigentes en mayo, todavía existen billeteras virtuales y bancos que mantienen reintegros para viajar en colectivo y subte sin pagar de más. En algunos casos, los descuentos alcanzan el 100% del valor del pasaje y permiten ahorrar hasta $ 20.000 mensuales en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Las promociones se aplican mediante pagos con tecnología NFC o códigos QR y, dependiendo de la entidad, tienen topes mensuales específicos. Entre las promociones que continúan activas durante mayo aparecen beneficios de fintech y entidades bancarias que apuntan a quienes usan transporte público todos los días. La billetera digital mantiene un reintegro del 100% en pagos realizados con NFC, con un tope mensual de hasta $ 10.000. La fintech ofrece devolución total del pasaje pagando con NFC en colectivos. El beneficio tiene un límite de hasta $ 5.000 por mes y puede utilizarse todos los días. Por su parte, Macro conserva un reintegro del 30% en viajes abonados bajo las condiciones de la promoción, con un tope de $ 5.000 por cuenta. Los usuarios del subte también pueden acceder a reintegros importantes utilizando determinados métodos de pago digitales. Naranja X mantiene una devolución del 100% pagando mediante código QR, con un tope mensual de $ 5.000. En paralelo, Cuenta DNI continúa ofreciendo reintegros completos de hasta $ 10.000 mensuales para quienes paguen utilizando NFC. Las condiciones pueden variar según actualizaciones de cada aplicación o cambios en los límites establecidos por las entidades financieras. Para aprovechar estas promociones es necesario: Además, se recomienda controlar periódicamente los topes mensuales y revisar los términos y condiciones para evitar perder el beneficio. En un contexto de aumentos en las tarifas de transporte y reducción de promociones, estos descuentos pueden representar un alivio importante para quienes viajan todos los días. Combinando los reintegros disponibles en subte y colectivo, algunos usuarios logran recuperar una suma cercana a los $20.000 mensuales, especialmente si optimizan el uso de distintas billeteras y respetan los límites de cada promoción. Antes de confiar en un descuento, conviene revisar si el sistema QR o NFC está habilitado en el ramal o estación utilizada. También es importante guardar los comprobantes de pago y consultar las condiciones vigentes, ya que muchas promociones se modifican o finalizan sin previo aviso.