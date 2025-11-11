En esta noticia Subastas de ARCA

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) volvió a publicar una nueva subasta electrónica que permitirá comprar celulares de marcas reconocidas a precios accesibles.

En total, se rematarán 85 teléfonos inteligentes incautados por la Dirección General de Aduanas (DGA). Se trata de una oportunidad ideal para quienes buscan renovar su dispositivo sin pagar el valor de mercado.

El evento se realizará el 27 de noviembre y estará disponible para todo el país a través del portal de subastas del Banco Ciudad. Allí, los interesados podrán consultar fotos, descripciones técnicas y valores base antes de ofertar.

Nueva subasta de teléfonos celulares

El catálogo incluye modelos de alta gama y gama media de marcas como Samsung, Xiaomi, Motorola y ZTE, entre otras. Cada lote se ofrece “ en el estado en que se encuentra y exhibe” , según establece la disposición oficial, y cuenta con un precio base fijado por la DGA.

Las subastas anteriores mostraron que estos remates suelen ofrecer valores muy por debajo del mercado, lo que los convierte en una opción atractiva tanto para consumidores particulares como para revendedores.

Anteriormente, se habían subastado iPhone 16 y 16 PRO MAX desde los $ 300.000.

Fuente: Shutterstock Erfan Zanuar

Las disposiciones oficiales que habilitan esta venta —137/2025 y 208/2025— fueron publicadas recientemente en el Boletín Oficial, como parte del plan de ARCA para dar un destino útil a los bienes incautados y recuperar valor fiscal de productos retenidos en operativos aduaneros.

Cómo participar de la subasta electrónica

El proceso es completamente digital y puede realizarse desde cualquier punto del país:

Ingresar a subastas.bancociudad.com.ar Registrarse como usuario en el sistema de autogestión del Banco Ciudad. Seleccionar la subasta correspondiente a los celulares incautados. Suscribirse antes del cierre del registro (uno o dos días antes del remate). En algunos casos, realizar un depósito de garantía o caución para validar la participación.

El 27 de noviembre, los usuarios habilitados podrán ofertar en tiempo real, siguiendo la evolución de cada lote hasta el cierre del remate.

Subastas de ARCA

Con cada nuevo remate, ARCA y el Banco Ciudad consolidan este sistema como una herramienta transparente, accesible y segura para adquirir productos de consumo a precios competitivos.

Además de celulares, las subastas organizadas por la Aduana suelen incluir bicicletas, electrodomésticos, cámaras, herramientas y equipos electrónicos, todos provenientes de decomisos y operativos de control.

Desde ARCA destacaron que estas acciones buscan evitar el deterioro de los bienes retenidos, reducir el almacenamiento en depósitos fiscales y generar ingresos adicionales para el Estado.