A lo largo de la historia, la filosofía ha dedicado incontables páginas a la naturaleza de las relaciones humanas, pero pocas analogías resultan tan precisas como la atribuida a Sócrates al comparar a los amigos con el dinero.

La premisa central establece que no se debe esperar a estar inmerso en una crisis para descubrir con qué recursos contamos realmente. En otras palabras, la solidez y la autenticidad de un vínculo deben comprobarse mucho antes de que la necesidad exija ponerlos a prueba.

Lejos de proponer una mirada utilitarista sobre las personas, el pensador ateniense buscaba advertir sobre los riesgos del autoengaño y la falta de discernimiento. Confiar ciegamente en el entorno sin haber evaluado previamente su nivel de compromiso puede conducir a decepciones profundas cuando el escenario se vuelve adverso.

Para Sócrates, la amistad no era un accidente del destino, sino una virtud que requería tiempo, observación y cuidado para desarrollarse.

Sócrates, filósofo griego: “El amigo debe ser como el dinero; antes de necesitarlo, es necesario saber su valor” (foto: archivo).

En el contexto contemporáneo, marcado por la inmediatez y las interacciones superficiales, donde el concepto mismo de “amigo” muchas veces se reduce a un contacto digital, esta máxima cobra una vigencia insoslayable. Acumular conocidos para los momentos de celebración es sencillo, pero la lección socrática invita a trazar una línea divisoria clara entre las compañías de ocasión y aquellos vínculos cimentados en la reciprocidad y el respeto mutuo.

Conocer el verdadero valor de una amistad implica, desde esta óptica, reconocer el carácter moral del otro, su empatía y su nivel de franqueza. Esta valoración no requiere de grandes tragedias para salir a la luz; se construye prestando atención a las actitudes cotidianas, a la coherencia entre las palabras y las acciones, y a la transparencia del trato cuando no existe ningún interés inmediato de por medio.

Aguardar al momento del naufragio para averiguar si quienes nos acompañan están dispuestos a ayudar es una estrategia destinada al fracaso. La verdadera sabiduría emocional radica en forjar y consolidar esos lazos durante las épocas de calma, garantizando que la confianza depositada en los demás descanse sobre bases sólidas y comprobables en el día a día.

En definitiva, la analogía económica que plantea Sócrates funciona como un recordatorio atemporal: la mayor riqueza de una persona no reside en los bienes acumulados, sino en la calidad de su red de contención. Aprender a tasar el valor humano de nuestras amistades a tiempo representa la mejor inversión para atravesar los momentos más difíciles con la certeza de no estar solos.